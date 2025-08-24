Skowrońska zdradziła, gdzie zamieszkała! Została sąsiadką swojej wieloletniej przyjaciółki

Skowrońska zdradziła, gdzie zamieszkała we Włoszech!

Katarzyna Skowrońska była w przeszłości jedną z najpopularniejszych polskich siatkarek i nawet teraz cieszy się dużą rozpoznawalnością. Całkiem niedawno Katarzyna Skowrońska przekazała swoim fanom, że przeprowadza się z Polski do Włoch – kraju, w którym się zakochała i w którym przed laty nawet występowała w roli zawodniczki. Oczywiście miejsce, w które się udała Katarzyna Skowrońska nie było przypadkowe i była reprezentantka Polski szybko pochwaliła się, że została sąsiadką... Joanny Wołosz.

Katarzynie Skowrońskiej wyłączyli prąd w mieszkaniu! Powalające wyznanie byłej siatkarki

Skowrońska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Tuż po przeprowadzce pochwaliła się zdjęciem z Włoch, na którym opowiedziała nieco o mentalności tamtejszej społeczności. – Na tym zdjęciu są dwie, z wielu rzeczy, które w Italii są niezmienne i będą trwać wiecznie… poranne espresso, najczęściej na stojąco przy kontuarze, w drodze do pracy, często słodzone, ze szklaneczką wody, (lecz o tym jakie, kiedy, w jaki sposób i w czym to później, espresso tu jest jak religia, to nie na jeden post) oraz różowa "La Gazzetta dello Sport", zapach świeżej farby drukarskiej i papieru. Zdarzyło mi się w niej być parę razy, lecz nigdy na pierwszej stronie, ona jest zarezerwowana dla piłki nożnej kolejnej pasji Włochów – napisała w środę, 20 sierpnia. Kilka dni później podzieliła się informacją o tym, gdzie zamieszkała.

Kontrowersyjny ruch Lavariniego! Głośna zmiana przed MŚ, teraz się tłumaczy

Na swoim profilu była siatkarka udostępniła zdjęcie swoje i Joanny Wołosz z deskami do surfowania. W poście ujawniła, że zamieszkała właśnie blisko swojej koleżanki z kadry, dzieląc się kolejną osobistą historią. – Połączyła nas reprezentacja. Dziesiątki wspólnych wieczorów, siedziałyśmy na parapecie w Szczyrku na zgrupowaniach kadry, z nogami na poręczy, a z głowami w chmurach. Marzenia, plany a przede wszystkim siatkówka. Nie ma już w naszym życiu reprezentacji, a została PRZYJAŻN. Joanna Wołosz nadal gra w Imoco Volley Conegliano, święci sukcesy na sportowych arenach świata. Ja jak tylko mogę jestem na jej najważniejszych meczach, dzisiaj oficjalnie zostaliśmy sąsiadkami, i wiem, że jak tylko wychyle się przez balkon i krzynkę - "Janiaaaaa", to ona się zjawi, zawsze możemy na siebie liczyć, bo tak jest ta nasza przyjaźń – podkreśliła Skowrońska.

Polska - Wietnam: Groźna sytuacja na parkiecie. Polki potrzebowały pomocy medycznej