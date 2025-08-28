Nie do wiary, jak wygląda dziś legendarna polska siatkarka! 20 lat temu uwielbiała ją cała Polska

Małgorzata Glinka-Mogentale to legenda polskiej siatkówki

20 lat temu Glinka była liderką pamiętnych "Złotek", które dwukrotnie wygrały mistrzostwa Europy

Sprawdź, jak dziś wygląda i czym zajmuje się była gwiazda polskiej siatkówki!

Małgorzata Glinka-Mogentale przez lata stanowiła o sile reprezentacji Polski siatkarek. W drużynie legendarnych "Złotek" trenera Andrzeja Niemczyka była prawdziwą liderką i wywalczyła wtedy z koleżankami dwa mistrzostwa Europy - w 2003 i 2005 roku. Z kadrą pojechała też na igrzyska olimpijskie do Pekinu, do czego Biało-Czerwone nawiązały dopiero 16 lat później pod wodzą Stefano Lavariniego. Glinka przy każdej okazji trzyma kciuki za młodsze koleżanki i jest ich wielką kibicką. Na sportowej emeryturze siatkówka wciąż jest jej naprawdę bliska.

Tak wygląda dziś Małgorzata Glinka. Była ulubienicą polskich kibiców

Trudno by było inaczej, skoro Glinka to jedna z najwybitniejszych polskich siatkarek. W reprezentacji wystąpiła aż 286 razy, a w trakcie kariery grała z sukcesami m.in. we Włoszech, Francji, Hiszpanii i Turcji. W 2004 r. wyszła za mąż za włoskiego siatkarza, Roberto Mogentale. Ma z nim dwoje dzieci - córkę Michelle i syna Bruno. Karierę oficjalnie zakończyła w 2015 r. i skupiła się przede wszystkim na życiu rodzinnym.

Dzisiaj 46-latki nie widzi się często w mediach. Nawet w social mediach raczej stroni od aktywności, a jej profil trudno porównać choćby z tym Katarzyny Skowrońskiej, z którą przez lata zachwycała kibiców w reprezentacji. O rozwój siatkówki w naszym kraju dba w dużej mierze za sprawą fundacji Glinka Academy. Jak czytamy: "Glinka Academy to przestrzeń, gdzie każde dziecko – bez względu na umiejętności, status społeczny czy poziom sprawności – może rozwijać pasję, integrować się i uczyć się przez sport wygrywać w życiu i w sporcie".

W 2022 r. Glinka wydała autobiograficzną książkę pt. "Wszystkie odcienie złota". Rok później została dołączona do Siatkarskiej Alei Gwiazd - jako pierwsza w historii polska siatkarka, razem z Dorotą Świeniewicz. Przez te wszystkie lata nie zmieniła się szczególnie względem tego, jak zapamiętaliśmy ją z siatkarskich parkietów. Zdjęcia Małgorzaty Glinki znajdziesz w poniższej galerii.