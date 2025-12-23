Adrian Siemieniec nie może doczekać się Świąt. Trener Jagiellonii wskazał ulubione dania i zdradził, czego się obawia

Okazuje się, że trener Jagiellonii Białystok jest wielkim smakoszem wigilijnych dań, w przeciwieństwie do tych wielkanocnych. Ma jednak pewne obawy związane ze świątecznym stołem. Za jakimi potrawami przepada szkoleniowiec klubu z Podlasia?

Jagiellonia Białystok awansowała do fazy pucharowej Ligi Konferencji, a w PKO BP Ekstraklasie zajmuje trzecie miejsce. Trener Adrian Siemieniec nie ukrywa, że przepada za Świętami Bożego Narodzenia.

Adrian Siemieniec to prawdziwy smakosz Wigilii

Szkoleniowiec przyznał, że Wigilia to pod względem kulinarnym jego ulubione święto. Jednak nie jest w stanie wskazać tylko jednej potrawy, którą lubi najbardziej. Na jego świątecznym stole królują absolutne klasyki.

– Muszę powiedzieć szczerze, że Wigilia to jest w ogóle moje święto, jeżeli chodzi o kulinaria. Grzybowa i barszcz czerwony z uszkami, to są zupy, które mogę jeść na okrągło. Nigdy by mi się nie przejadły – zdradził Siemieniec w materiale wideo, który udostępnił na kanale YouTube portal Weszło.

Uwielbia pierogi z kapustą i grzybami oraz rybę

To jednak nie wszystko. Poza zupami, trener Jagiellonii jest także wielkim fanem pierogów i ryb.

Pierogi z kapustą i grzybami, też ryba. To są po prostu dania, które uwielbiam. Nie mogę się też doczekać, aż do tej kolacji siądziemy – dodał z entuzjazmem szkoleniowiec Jagiellonii w materiale wideo portalu Weszło.

Trener Jagiellonii nie chce mieć trzech podbródków

Choć szkoleniowiec z utęsknieniem czeka na świąteczne przysmaki, ma też pewne obawy. Jak każdy, kto pozwala sobie na więcej w tym magicznym okresie, boi się dodatkowych kilogramów. Adrian Siemieniec podchodzi do tematu z humorem.

– Szczególnie w tym okresie trzeba będzie chyba wzmóc aktywność pod tym kątem, żeby się z dwoma Adrianami albo z trzema podbródkami nie przywitać w styczniu – żartobliwie stwierdził Siemieniec.

