Tak 43-letnia Katarzyna Skowrońska wygląda po operacji plastycznej. Najpiękniejsza polska siatkarka kwitnie w nowym związku

Katarzyna Skowrońska, była siatkarka i medalistka, niedawno przeszła operację plastyczną powiek (blefaroplastyka) z powodów zdrowotnych, o czym otwarcie poinformowała w mediach społecznościowych.

Skowrońska, która rozwiodła się cztery lata temu, od dwóch lat jest w nowym, szczęśliwym związku.

Po zakończeniu kariery sportowej, Skowrońska rozwija swoje pasje, takie jak malowanie i fotografia.

Katarzyna Skowrońska przeszła operację plastyczną

Katarzyna Skowrońska z reprezentacją Polski zdobyła srebrny medal olimpijski i dwa mistrzostwa Europy. Znakomita siatkarka występująca na pozycji atakującej i środowej uznawana jest jedną z najlepszych siatkarek w naszej historii. Do tego wiele osób uważa, że Katarzyna Skowrońska to najpiękniejsza polska siatkarka. Lata lecą, a ona nadal wygląda pięknie. 43-letnia była gwiazda naszej kadry niedawno przyznała się do tego, że dokonała operacji plastycznej. W przeciwieństwie do wielu celebrytek o poprawianiu urody Katarzyna Skowrońska mówi otwracie.

Blefaroplastyka. Tak, zrobiłam to. Plastykę powiek… piszę o tym nie dlatego że jest to post sponsorowany kliniki, w której ten zabieg się dokonał (bo nie jest). To jest mój pierwszy zabieg, zrobiłam to raczej z konieczności zdrowotnej niż z potrzeby estetycznej. Wciąż jest to temat tabu, wiele kobiet o tym nie mówi, bo liczy na WOW efektu końcowego. Magia? Nie skalpel…

- napisała na Instagramie byłą siatkarka.

Miałam dziesiątki operacji ortopedycznych w swojej sportowej karierze, i u nikogo nie budzi to tyle emocji, co zabieg chirurgii plastycznej. Lubię swój wiek, lubię siebie, ale to nie znaczy, że nie mogę sobie pozwolić na delikatne korekty tu i ówdzie. Dlaczego? Bo mogę

- dodała Katarzyna Skowrońska.

Katarzyna Skowrońska kwitnie w nowym związku i ma czas na pozasportowe pasje

Sporo działo się także w życiu uczuciowym naszej gwiazdy siatkówki. Katarzyna Skowrońska cztery lata temu rozwiodła się z Jakubem Dolatą. Okazuje się jednak, że nie jest singielką. - Kasia jest od niespełna dwóch lat w bardzo szczęśliwym związku - wyznała w rozmowie z internautami popularna "Skowronka". Jak widać na zdjęciach zamieszonych w naszej galerii, Katarzyna Skowrońska w nowym związku kwitnie. Czy przed operacją plastyczną, czy po, prezentuje się znakomicie. Po zakończeniu kariery sportowej była siatkarka ma czas nie tylko na nową miłość, lecz także na pozasportowe pasje.

Lubię malować, uwielbiam robić zdjęcia. Dzięki temu moje życie jest barwne i nigdy się nie nudzę, zawsze chodzą mi po głowie jakieś kreatywne pomysły

- wyznała kiedyś w rozmowie z "Super Expressem".