Aryna Sabalenka, tuż po triumfie w Brisbane, relaksuje się na luksusowym jachcie, dzieląc się z fanami gorącymi zdjęciami.

Białorusinka, zdobywając 22. tytuł w karierze, prezentuje swoją wysportowaną sylwetkę w australijskim słońcu.

Jakie niespodzianki czekają Sabalenkę przed Australian Open i czy trening z Igą Świątek zwiastuje walkę o kolejny tytuł?

Triumf w Brisbane i chwila oddechu

Zanim Aryna Sabalenka wskoczyła w bikini i oddała się słonecznym kąpielom, pokazała wielką moc na korcie. Białorusinka w świetnym stylu rozpoczęła nowy sezon, dopisując do swojego konta kolejny zwycięski turniej. W niedzielnym finale turnieju WTA 500 w Brisbane wygrała z Martą Kostiuk 6:4, 6:3, zdobywając tym samym swój 22. tytuł w karierze. Ukrainka, której trenerką jest Polka Sandra Zaniewska, nie była w stanie przeciwstawić się sile liderki światowego rankingu.

Przeczytaj także: Poruszające słowa rywalki Igi Świątek. "Gram z bólem w sercu, siostra śpi pod trzema kocami"

Po ciężkiej pracy przyszedł czas na zasłużony odpoczynek. Sabalenka, która słynie z tego, że uwielbia dzielić się ze swoimi fanami zdjęciami z wakacji, i tym razem nie zawiodła. Na jej profilach w mediach społecznościowych pojawiły się fotografie z luksusowego jachtu, na których tenisistka pręży swoje wysportowane ciało w promieniach australijskiego słońca. Jej rzesza kibiców jest zachwycona, a zdjęcia błyskawicznie obiegają sieć, budząc podziw i rozpalając zmysły.

Trening z Igą Świątek na horyzoncie

Chwile relaksu są jednak tylko ciszą przed burzą. Już za kilka dni rozpoczyna się wielkoszlemowy Australian Open, gdzie Sabalenka będzie jedną z głównych faworytek do końcowego triumfu. Co ciekawe, tuż przed startem rywalizacji dojdzie do niezwykle interesującego wydarzenia. Jak donoszą media z Antypodów, na jednym z treningów naprzeciwko siebie staną dwie czołowe rakiety świata. Rywalką Igi Świątek podczas środowej sesji treningowej będzie bowiem nie kto inny, a sama liderka rankingu WTA Aryna Sabalenka. Spotkanie dwóch gigantek tenisa, nawet na korcie treningowym, zawsze budzi ogromne emocje. Na razie jednak Białorusinka skupia się na ładowaniu baterii, czego dowodem są jej najnowsze, gorące zdjęcia.

Zobacz też: Jeden mecz i koniec! Sabalenka wycofała się z dalszej rywalizacji, nawet nie podano powodu

Znasz tych sportowców, którzy poszli w politykę? Sprawdź swoją pamięć w QUIZIE! Od 7 pytania zaczynają się schody Pytanie 1 z 10 Były piłkarz reprezentacji Grzegorz Lato w latach 2001-2007 zasiadał w Senacie. Z ramienia której partii? PiS PO SLD Polska Partia Przyjaciół Piwa Następne pytanie