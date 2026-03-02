Bliski Wschód w ogniu. Odwołano zawody Pucharu Świata! Błyskawiczna reakcja na chaos

Bliski Wschód płonie, a rozpoczęta w sobotę (28 lutego) wojna odciska piętno także na sporcie.

Niestabilna sytuacja sprowokowała organizatorów Pucharu Świata w szermierce do reakcji.

Zaplanowane na najbliższy weekend (6-8 marca) zawody PŚ zostały odwołane!

Wszystkie zawody Pucharu Świata w szermierce, które były zaplanowane na najbliższy weekend, zostały odwołane - poinformowała światowa federacja (FIE). Decyzja została podjęta w związku z globalną sytuacją po ataku USA i Izraela na Iran. Wśród zawodów, które się nie odbędą, znalazły się zmagania szablistów w Padwie, szablistek w Atenach oraz we florecie kobiet i mężczyzn w Kairze.

Na Bliskim Wschodzie wojna, Puchar Świata odwołany

„Biorąc pod uwagę obecną sytuację globalną, względną niepewność i rosnącą liczbę delegacji, które mogą nie być w stanie podróżować lub wrócić do swoich krajów z powodu odwołania lotów, Komitet Wykonawczy FIE podjął decyzję o przełożeniu zawodów w Kairze, Padwie i Atenach” - przekazano.

Jak dodano, decyzję w obliczu „siły wyższej” podjęto w celu zapewnienia bezpieczeństwa całemu środowisku szermierczemu, co jest priorytetem. Federacja zapewniła, że będzie monitorować sytuację i współpracować z organizatorami ws. ewentualnego ustalenia nowych terminów.

Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie to efekt rozpoczętych w sobotę nalotów USA i Izraela na Iran. W odpowiedzi zaatakowany kraj ostrzelał m.in. amerykańskie bazy w pobliskich krajach, m.in. Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej i Katarze. Władze Iranu potwierdziły śmierć m.in. najwyższego przywódcy kraju Alego Chamenei. Prezydent USA Donald Trump ocenił w niedzielę, że operacja może potrwać cztery tygodnie.