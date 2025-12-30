Szpitalna rewolucja w Olsztynie. Związkowcy protestują! Marszałek tłumaczy

Związki zawodowe protestują przeciwko planom konsolidacji trzech olsztyńskich szpitali, zarzucając brak konsultacji społecznych.

Pikieta odbyła się przed Urzędem Marszałkowskim, a związkowcy obawiają się zwolnień i pogorszenia dostępu do opieki medycznej.

Marszałek zapewnia, że konsolidacja ma na celu wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej, ale czy to przekona protestujących?

Zgodnie z listem intencyjnym podpisanym w lipcu 2025 r. przez przedstawicieli miasta, samorządu województwa i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, zasady funkcjonowania nowego Szpitala Klinicznego ma wypracować do końca roku powołany w tym celu zespół roboczy. Placówka miałaby powstać po konsolidacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie.

Uczestnicy poniedziałkowej pikiety sprzeciwiali się przede wszystkim włączeniu szpitala wojewódzkiego w proces planowanej konsolidacji. W ich ocenie, nie jest zasadne przyłączenie tego dobrze funkcjonującego finansowo i organizacyjnie szpitala do dwóch zadłużonych placówek. Przypominali, że to szpital wysokospecjalistyczny i odwoławczy dla innych szpitali, w którym rocznie jest leczonych 25 tysięcy pacjentów.

- Ten szpital nie potrzebuje konsolidacji - podkreśliła Elżbieta Butkiewicz, przewodnicząca zarządu regionu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Podczas pikiety związkowcy mówili o swoich obawach, że konsolidacja w takim kształcie mogłaby doprowadzić do grupowych zwolnień pracowników, ograniczyć dostęp do gwarantowanych obecnie świadczeń medycznych i spowodować ryzyko pogorszenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu.

Zarzucali, że konsolidacja planowana jest w pośpiechu i bez przeprowadzenia konsultacji społecznych. Dlatego złożyli w urzędzie „wotum nieufności" wobec marszałka województwa, które - jak mówili - jest wyrażeniem utraty zaufania do sposobu zarządzania ochroną zdrowia w regionie.

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński w stanowisku przekazanym PAP przyznał, że dostrzega „wrażliwość społeczną tematu". Zapewnił jednak, że celem prowadzonych działań nie jest likwidacja szpitala wojewódzkiego czy osłabienie jego roli, ani tym bardziej pogorszenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu.Kuchciński zaznaczył, że regionalny samorząd - jako organ prowadzący dla szpitala wojewódzkiego - ma obowiązek zapewnienie stabilnego, bezpiecznego i nowoczesnego systemu opieki zdrowotnej.

Odpowiedzialność ta wymaga nie tylko reagowania na bieżące potrzeby, ale również przygotowania systemu ochrony zdrowia na wyzwania demograficzne, kadrowe i epidemiologiczne, przed którymi stoi nie tylko nasz region, ale też kraj.

- wskazał Kuchciński.

Według marszałka, koncepcja nowej placówki medycznej ma stworzyć realne podstawy do pozyskania środków finansowych z budżetu państwa na rozwój infrastruktury, nowoczesny sprzęt i wzmocnienie kadr medycznych. Jak ocenił, bez współdziałania trzech olsztyńskich szpitali nie jest to możliwe. Jednocześnie podkreślił, że konsolidacja nie służy ratowaniu zadłużonych jednostek kosztem szpitala wojewódzkiego.

Stanowczo podkreślam – w żadnym z analizowanych wariantów Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie nie przestaje istnieć, nie traci swojego potencjału ani znaczenia. Przeciwnie, jako największy wysokospecjalistyczny szpital w regionie pozostaje kluczowym filarem systemu ochrony zdrowia i współtwórcą przyszłego modelu opieki zdrowotnej. A nie podmiotem podporządkowanym innym jednostkom.

- napisał marszałek.

Kuchciński dodał, że obecny etap prac nad utworzeniem nowej placówki medycznej „ma charakter wyłącznie analityczny". Powołany zespół roboczy prowadzi szczegółową diagnozę sytuacji wszystkich trzech szpitali, analizując dane demograficzne, zasoby kadrowe, bazę sprzętową oraz zakres realizowanych świadczeń.

- Na tym etapie nie zapadły decyzje. Proces ten jest wieloletni i wieloetapowy, a wszelkie rozstrzygnięcia będą poprzedzone rzetelnymi analizami - wyjaśnił Kuchciński.

Zapowiedział, że konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w momencie, gdy powstaną konkretne warianty organizacyjne, które będą mogły stać się przedmiotem merytorycznej debaty.

Według pomysłodawców konsolidacja trzech szpitali miałaby zapewnić mieszkańcom regionu najwyższe standardy leczenia, a studentom medycyny nowoczesne warunki kształcenia. Ma też wspierać realizację zadań badawczych, wdrażać nowe technologie medyczne i metody leczenia.

Zapis o potrzebie utworzenia Szpitala Klinicznego w Olsztynie znalazł się wojewódzkim planie transformacji dla woj. warmińsko-mazurskiego na lata 2022-2026.

