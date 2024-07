Księżna Kate pokazała się odmieniona! Ludzie nie mają wątpliwości

Zamach na życie Donalda Trumpa. Joe Biden przemówił do narodu

Księżna Kate jest zupełnie odmieniona?! Ludzie nie mają wątpliwości, gdy patrzą na zdjęcia księżnej Kate z Wimbledonu

Nie milkną echa drugiego publicznego pojawienia się księżnej Kate od czasu ogłoszenia, że zmaga się z nowotworem. Przypomnijmy - żona księcia Williama od Bożego Narodzenia przez pół roku nie pokazywała się publicznie. W marcu ogłosiła w oświadczeniu wideo, że zdiagnozowano u niej raka. I zniknęła. Plotki szalały! Internauci spekulowali m.in., że Kate rozstała się z Williamem, że nie żyje, jest w śpiączce, siedzi w bunkrze przeciwatomowym, wyjechała do USA... aż zaskoczyła wszystkich! Pokazała się 15 czerwca podczas parady Trooping the Colour. Natomiast w niedzielę, 14 lipca pojawiła się w loży królewskiej w Wimbledonie na korcie centralnym, aby obejrzeć finałowy mecz tenisowy obrońcy tytułu Hiszpana Carlosa Alcaraza z serbskim tenisistą Novakiem Djokovicem.

Kate młodsza o dziesięć lat i nie tak szczupła. "Wyglądała na tak bardzo szczęśliwą i zdrową"

Pojawienie się księżnej Kate na trybunach zostało przyćmione przez dramatyczne wiadomości o nieudanym zamachu na zycie Donalda Trumpa, jednak również było o nim głośno. A teraz, gdy największe emocje związane z obu wydarzeniami już nieco opadły, fani brytyjskiej rodziny królewskiej podkreślają, co najbardziej uderzyło ich podczas pojawienia się Kate. To po prostu niewiarygodne! Księżna Kate wyglądała tak młodo i świeżo, jakby była okazem zdrowia. Nie uderzała już jej wielka szczupłość, jak jeszcze wczesną wiosną. Nieco zaokrąglona, zdrowa twarz Kate zdawała się być młodsza o dziesięć lat, kiedy kwitnąca księżna wręczała nagrodę zwycięzcy Wimbledonu, Hiszpanowi Alcarazowi. "Wyglądała na tak bardzo szczęśliwą i zdrową" - pisze "The Tennis Letter". "Wygląda na młodszą od młodszej siotry Pippy" - pisze internauta na portalu X. Oby Kate czuła się tak świetnie, jak wygląda!

Kate Middleton received a huge applause as she took her seat in the Royal Box for the Alcaraz & Djokovic Wimbledon final. Great to see her looking so happy & healthy. It wouldn’t be the same without her. 💜 pic.twitter.com/QK46pHNF5z— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 14, 2024

