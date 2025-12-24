Tak wyglądają święta u Trumpów! Synowa uchyliła rąbka tajemnicy

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-12-24 10:00

Jak rodzina Donalda Trumpa spędza Boże Narodzenie? Rąbka tajemnicy uchyliła w rozmowie z "New York Post" Lara Trump, synowa prezydent Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że święta Trumpów są tradycyjne i rodzinne, spędzane w dużym gronie. Nietypowa jest choinka, którą stawiają blisko bogato zastawionego stołu. Jak jest udekorowana? Przeczytaj koniecznie!

Melania Trump zapaliła choinkę przed Białym Domem! Podoba Ci się?

i

Autor: Associated Press

Lara Trump opowiedziała w wywiadzie o tym, jak wygląda Boże Narodzenie w rodzinie Trumpów

Jak Donald Trump i jego rodzina obchodzą Boże Narodzenie? Mówiła o tym w rozmowie z "New York Post" Lara Trump, synowa prezydent Stanów Zjednoczonych. „Myślę, że wszyscy przyjadą na święta Bożego Narodzenia, które są wielkie… Don ma pięcioro dzieci, Ivanka i Jared mają troje. My mamy dwoje dzieci” - mówiła synowa prezydenta. Jak dodaje, co roku rodzina weźmie udział we mszy w Bethesda-by-the-Sea, odprawianej w kościele episkopalnym, tym samym, w którym Donald i Melania wzięli ślub. A samo świąteczne przyjęcie jest tradycyjne i rodzinne. „Mam wrażenie, że nasz stół staje się coraz większy, co jest miłe. To miłe mieć duży rodzinny stół na święta. Kto by tego nie chciał?” - powiedziała Lara Trump. Dość nietypowym elementem jest dekoracja choinki. „Na czubku choinki zazwyczaj umieszczamy czapkę z hasłem MAGA… Nie wiem dlaczego, po prostu od zawsze mieliśmy tę czapkę MAGA. W tym roku umieściliśmy na szczycie naszej choinki dwie. Więc tak, właśnie tak bawimy się w domu” – mówiła synowa prezydenta. Czerwone czapeczki z daszkiem i hasłem "Make America Great Again" to jeden z symboli Trumpa.

Lara Trump mówiła też, ze prezydent USA zawsze dostaje te same prezenty pod choinkę

"Źle się z tym czuję, bo jako prezydent Stanów Zjednoczonych daje nam jako krajowi tak wiele, że chcemy mu się odwdzięczyć. Prawda jest taka, że ​​wszyscy pytamy: »Co mu damy?«" – powiedziała szczerze żona Erica Trumpa, jednego z trojga dzieci prezydenta i jego pierwszej żony Ivany. A odpowiedź jest zawsze taka sama: „Co roku dostaje w zasadzie oprawione zdjęcia z nami i z nim. Ale je lubi. I wiele z nich ląduje na biurku za nim w Gabinecie Owalnym. On już wie, że właśnie tak będzie. To dla niego standard na Boże Narodzenie i urodziny” - wyznała Lara Trump. Z kolei jej teść tradycyjnie obdarowuje swoje wnuki słodyczami i to nader obficie:  „Zawsze jest tam Starburst. Zazwyczaj są małe Snickersy i M&M'sy. Chociaż czasami wchodziliśmy do środka i były tam ogromne batoniki i nie chcę, żeby moje dzieci je jadły – ale bardzo się cieszą, kiedy tak się dzieje”.

Super Express Google News
Sonda
Jak spędzisz tegoroczną Wigilię?
Melania Trump zapaliła choinkę przed Białym Domem! Podoba Ci się?
25 zdjęć
Rozpoznasz świąteczną piosenkę po polskim fragmencie tekstu? Rozszyfruj hit po jednym wersie [QUIZ]
Pytanie 1 z 20
W ostatnie święta oddałem Ci serce, ale już kolejnego dnia zwróciłaś mi je. W tym roku, by oszczędzić sobie łez, ofiaruję je komuś wyjątkowemu:
Murator Ogroduje #2: Jak wybrać idealną choinkę na święta?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BOŻE NARODZENIE
DONALD TRUMP