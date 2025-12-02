Melania Trump udekorowała Biały Dom. Święta lepsze niż za Bidena?

Biały Dom już rozbłysnął tysiącami świątecznych światełek! Biały Dom zaprezentował na swoich oficjalnych stronach bożonarodzeniowe dekoracje prezydenckiej siedziby. Za wybór stylu i ozdób odpowiadała pierwsza dama Melania Trump. W amerykańskich mediach już zaczęły się porównania ze sposobem, w jaki dekorowali Biały Dom na święta Joe i Jill Biden. Jest lepiej czy gorzej? Zobacz sam!

Biały Dom został już udekorowany na Boże Narodzenie. Zaczęły się porównania z dekoracjami Bidenów

„Dom jest tam, gdzie serce” - jak podaje Biały Dom, takie hasło przyświecało Melanii Trump podczas dekorowania prezydenckiej siedziby na Boże Narodzenie. Na oficjalnych stronach pokazano pokoje Białego Domu rozświetlone choinkami i dekoracjami na kominkach. „Ciągłe przemieszczanie się nauczyło mnie, że dom to nie tylko przestrzeń fizyczna; to raczej ciepło i komfort, które noszę w sobie, niezależnie od otoczenia. W te święta świętujmy miłość, którą w sobie nosimy i podzielmy się nią ze światem. W końcu, gdziekolwiek jesteśmy, możemy stworzyć dom pełen wdzięku, blasku i nieograniczonych możliwości” - powiedziała pierwsza dama USA, prezentując efekty pracy swojej i projektanta Hervé Pierre'a. 

Barwy dekoracji nawiązują do  flagi narodowej. W Błękitnym Pokoju stoi oficjalna choinka Białego Domu

Przy tegorocznym dekorowaniu Białego Domu wykorzystano 75 świątecznych wieńców z czerwonymi kokardami, ponad 50 choinek, 210 metrów girland, 7600 metrów wstążek i 30000 sztucznych niebieskich motyli. Barwy dekoracji nawiązują do amerykańskiej flagi narodowej. W Błękitnym Pokoju stoi oficjalna choinka Białego Domu, 5,5-metrowa jodła kalifornijska z Sidney w stanie Michigan. W jadalni stanął domek zrobiony z ponad 54 kilogramów piernika. "Świąteczne dekoracje z 2025 roku przypominają, że siła naszego Narodu tkwi w jego mieszkańcach – we wspólnych wartościach, cenionych tradycjach i niezachwianej wierze, że dom jest tam, gdzie serce"  - głosi komentarz do prezentacji dekoracji na Boże Narodzenie.

Za Bidenów zapraszano politykujących tancerzy, co nie wszystkim się podobało

Amerykańskie media zaczęły porównywać tradycyjne Święta z tymi z czasów Bidena. Część portali, w tym "New York Post", przypomina zespół tancerzy zaproszonych wtedy do prezydenckiej siedziby. Tancerze z Manhattanu byli krytykowani za swoje skrajne politykowanie. Wzywali m.in. do obcięcia funduszy policji, stopniowego likwidacji służby więziennej i wypuszczania osadzonych z zakładów karnych, a udostępniona przez nich petycja wzywała do „uwolnienia każdej czarnoskórej osoby uwięzionej za zarzuty związane z marihuaną”, zaś wśród polecanych książek znalazło się m.in. dzieło "Dlaczego białym ludziom tak trudno rozmawiać o rasizmie". Nie wszyscy byli zachwyceni, kiedy w 2023 roku akurat ci tancerze stali się jedną z atrakcji Bożego Narodzenia w Białym Domu. Tym razem jest zdecydowanie bardziej zachowawczo.

