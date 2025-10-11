Marta Nawrocka niczym księżna Kate. Tylko spójrzcie na te stylizacje [WIELKIE PORÓWNANIE]

Marta Nawrocka kilka miesięcy temu musiała zmienić swoje życie. Wszystko dlatego, że jej mąż zdecydował się na start w wyborach prezydenckich. Co więcej, odniósł sukces i został prezydentem, a ona zaczęła pełnić rolę pierwszej damy. To sprawia, iż gdy tylko pojawi się publicznie natychmiast skupia na sobie uwagę wszystkich. Jeśli chodzi o jej stylizacje to śmiało można porównać je do tych, które nosi księżna Kate!

  • Marta Nawrocka, żona prezydenta, przeszła znaczącą metamorfozę stylu, od wygody do elegancji.
  • Jej nowe stylizacje, odważne, ale i stonowane, śmiało można porównać do kreacji księżnej Kate.
  • Ekspert i projektant mody Daniel Jacob Dali specjalnie dla "Super Expressu" analizuje podobieństwa i ocenia styl pierwszej damy.
  • Dowiedz się, dlaczego projektant uważa, że Marta Nawrocka "idealnie sobie radzi na drodze mody"!

Marta Nawrocka zanim została pierwszą damą w kwestiach stroju stawiała przede wszystkim na wygodę. To, co ją wyróżniało to zamiłowanie do ubrań w mocnych kolorach. Wystarczy wspomnieć choćby o jednej z jej pierwszych aktywności, gdy towarzyszyła mężowi w Dniu Kobiet na spotkaniu z Gdańsku. Miała na sobie wówczas bardzo modowy garnitur w soczystych kolorach: różu i czerwieni, a do tego we wzór. Innym razem, gdy wraz z kobietami wybrała się na wrotki założył koszulkę w różowe i pomarańczowe pasy, a do tego kurtkę dżinsową z kolorowymi wstążkami. Zaś w czasie rodzinnych wakacji dała się zauważyć w spodniach w panterkę. Jednak takie stylizacje to już przeszłość!

Od kiedy Marta Nawrocka oficjalnie została pierwszą damą zmieniła styl. Oczywiście nadal stawia na odważniejsze kolory, ale w jej szafie pojawiły się też stonowane pastele, modny brąz, elegancki granat czy hit jesienie: butelkowa zieleń. 

Patrząc na stroje Marty Nawrockiej widać, że takich stylizacji, które nosi nie powstydziłaby się nawet księżna Kate! Przeglądając oficjalne zdjęcia brytyjskiej księżnej, od razu można zauważyć, że w podobnych stylizacjach, jak nasza pierwsza dama gustuje właśnie ona. Dowód? Choćby zielony garnitur, sukienka w kolorze butter yellow czy biały żakiet z baskinką. Naszymi spostrzeżeniami podzieliliśmy się z ekspertem od spraw mody, projektantem Danielem Jacobem Dalim. Co on na to? Zdaniem znawcy mody, tu nie ma przypadków, obie panie wiedzą, co jest modne:

Marta Nawrocka ma swój własny styl, który zdecydowanie jest nowością i świeżością w Pałacu Prezydenckim. Co ciekawe, ostatnio możemy ją podziwiać w bardzo podobnych outfitach do tych, które nosi księżna Kate. To tylko świadczy o jednym, a mianowicie, że obie kobiety śledzą modę i zakładają to, co jest obecnie w trendach. Trzeba przyznać, że nasza pierwsza dama wygląda znacznie szlachetniej w takim wydaniu niż sama księżna. Żona prezydenta Nawrockiego po prostu idealnie sobie radzi na drodze mody! - podsumowuje projektant. 

Księżna Catherine i Marta Nawrocka
27 zdjęć
