Ciepły weekend, a potem radykalna zmiana! Temperatury ostro w dół! Wiemy, kiedy to się stanie

W weekend nawet 20 stopni!

W najbliższy weekend (7-9 marca) wyż zapewni nam słoneczną i ciepłą pogodę. Nocami mogą występować lokalnie silne zamglenia i mgły. I choć nocy miejscami pojawi się lekki mróz, w ciągu dnia temperatura przekroczy kilkanaście stopni, a na południu kraju może być to nawet 20°C.

W piątek (7 marca) na termometrach maksymalnie od 14°C północy kraju do nawet 20°C w Małopolsce. Nieco chłodniej nad samym morzem, tam temperatura od 9°C do 12°C. Wysoko w Beskidach od 8°C do 11°C, w szczytowych partiach Sudetów od 5°C do 7°C, a w Bieszczadach i Beskidzie Niskim od 7°C do 11°C. Na szczytach Tatr około 5°C. Podobna pogoda w sobotę (8 marca). Na termometrach od 14°C na północy kraju do 18°C na Opolszczyźnie, Śląsku i Dolnym Śląsku. Chłodniej w rejonie Zatoki Gdańskiej, tam około 8°C. Wysoko w Beskidach od 7°C do 11°C, a na szczytach Sudetów od 3°C do 5°C. Na szczytach Tatr około 4°C.

Załamanie pogody po weekendzie. Wróci śnieg i mróz!

Pogoda zacznie się zmieniać w niedzielę (9 marca), kiedy to - jak prognozuje IMGW - "Polska będzie pomiędzy wyżem z centrami nad Europą Wschodnią, a niżem znad zachodniej części kontynentu". - Nadal napływać będzie suche i ciepłe powietrze polarne. Ciśnienie będzie powoli spadać - czytamy w treści komunikatu. Nadal ciepło, choć już nie tak słonecznie. Na termometrach od 13-14°C na północy kraju do 18°C na Podkarpaciu.

Istotne zmiany w pogodzie przyjdą po weekendzie. Na początku tygodnia więcej chwil z deszczem. Od północnego zachodzie przyjdzie ochłodzenie. Tam na termometrach po weekendzie zaledwie od 4°C do 8°C. Nadal ciepło będzie na południowym wschodzie Polski, nawet do 16°C.

Im dalej w tydzień, tym coraz chłodniej. Co więcej, opady deszczu w wielu miejscach będą przechodzić w deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg. W nocy mróz, szczególnie w północnej Polsce. Duże różnice w temperaturze pomiędzy poszczególnymi regionami kraju. W środę (12 marca) na północy kraju w ciągu dnia zaledwie 2°C na północy. Na południu termometry pokażą do 13°C na południu, ale już w czwartek maksymalna prognozowana temperatura w Polsce to zaledwie 6°C.

Źródło: IMGW

