Niespodziewany powrót zimy. Mróz i opady zakłócą spokój Polaków. Wiemy, kiedy to się stanie

Powiew wiosny jaki właśnie się rozpoczyna zostanie zachwiany w okolicach połowy marca. Do kraju wrócą ujemne temperatury. Z północy spływać zacznie chłodne powietrze przynosząc nocami mróz do nawet -5 stopni. W połowie miesiąca w okolicy pojawi się także niż baryczny przynosząc opady. Za wcześnie, by wyrokować, czy będzie to śnieżyca, czy jednak intensywne opady deszczu - wskazuje Kołodziejczyk.