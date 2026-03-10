Targi WZORY zadebiutują w Bydgoszczy. Wiosenny weekend pod znakiem polskiego designu

Targi WZORY 2026 w Bydgoszczy. Święto mody i designu

Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze w połowie kwietnia 2026 roku stanie się prawdziwym sercem rodzimego rzemiosła. W dniach 18-19 kwietnia przestrzeń wystawiennicza wypełni się oryginalnym wzornictwem, kreatywnymi rozwiązaniami oraz inspirującą atmosferą, przyciągając miłośników unikalnego stylu z całego regionu.

Choć Targi WZORY od wielu lat z powodzeniem goszczą w największych polskich metropoliach, gdzie gromadzą rzesze fanów współczesnego designu, to do Bydgoszczy zawitają po raz pierwszy. Lokalni entuzjaści zyskają tym samym niepowtarzalną szansę na bezpośrednie spotkania i rozmowy z artystami zjeżdżającymi się z różnych zakątków kraju.

Co zaoferują wystawcy podczas targów WZORY w Bydgoszczy?

Głównymi bohaterami wiosennego wydarzenia będą niezależni projektanci oraz rzemieślnicy, którzy na co dzień pracują w kameralnych, autorskich pracowniach. Większość oferowanych przez nich wyrobów to pojedyncze sztuki lub mocno limitowane serie, co stanowi doskonałą okazję do upolowania całkowicie niepowtarzalnych perełek.

Asortyment dostępny na stoiskach zadowoli nawet najbardziej wymagających gości. Wśród propozycji wystawców pojawią się między innymi:

ręcznie wypalana i zdobiona ceramika,

niebanalna biżuteria autorska oraz intrygujące dodatki,

unikalna odzież, galanteria, akcesoria i tekstylia,

grafiki i plakaty idealne do dekoracji wnętrz,

rzemieślnicze wyroby świetnie sprawdzające się jako prezenty lub domowe ozdoby.

Bezpłatne warsztaty na targach rzemiosła w Bydgoszczy

Poza strefą sprzedażową i możliwością integracji ze środowiskiem projektantów, twórcy imprezy zaplanowali interesującą serię darmowych zajęć warsztatowych. Uczestnicy będą mogli osobiście sprawdzić swoje umiejętności manualne, poszukać nowych zainteresowań i kreatywnie spędzić wolne chwile w gronie innych pasjonatów.

Istnieje wiele powodów, dla których ten kwietniowy weekend warto zaplanować właśnie na tym wydarzeniu. Organizatorzy wymieniają kluczowe argumenty przemawiające za wizytą w centrum wystawienniczym:

to historyczna, pierwsza odsłona targów WZORY w przestrzeni miejskiej Bydgoszczy,

możliwość poznania rzemieślników i projektantów z całej Polski w jednym obiekcie,

szansa na nabycie autorskich produktów, których absolutnie nie oferują popularne sklepy sieciowe,

doskonały plan na spędzenie niezwykle inspirującego czasu w połowie wiosny.

Harmonogram i adres Targów WZORY 2026 w Bydgoszczy

Wybierając się na to wyjątkowe święto rękodzieła, warto zapoznać się z podstawowymi informacjami organizacyjnymi. Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące wiosennej edycji:

Lokalizacja: Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze,

Termin imprezy: 18–19 kwietnia 2026 r.,

Godziny funkcjonowania: w sobotę od 11:00 do 19:00, natomiast w niedzielę od 11:00 do 18:00.

Wiosenna impreza nad Brdą zapowiada się jako jedno z najciekawszych wydarzeń promujących współczesny design w całym regionie. Targi Rzemiosła i Mody WZORY to absolutnie doskonała propozycja dla zwolenników lokalnego rzemiosła, osób poszukujących nieszablonowych przedmiotów oraz wszystkich tych, którzy chcą w ciekawy sposób urozmaicić swój wiosenny odpoczynek.