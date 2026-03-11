Rzeź w centrum miasta! 23-latek dźgnięty nożem, napastnicy strzelali do niego z pistoletu

Do zdarzenia doszło pod koniec lutego na ulicy Rynek w Strzelnie. Jak poinformowała policja w Mogilnie, tuż po godzinie 17 dyżurny komendy otrzymał zgłoszenie o brutalnym ataku na młodego mężczyznę.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że dwóch napastników zaatakowało 23-letniego mieszkańca Strzelna, używając przy tym niebezpiecznych narzędzi. Sprawcy mieli zadać ofierze ciosy nożem, a następnie strzelać w jego stronę z pistoletu gazowego na metalowy śrut. Podczas zajścia kierowali również groźby wobec świadka, który powiadomił służby o zdarzeniu.

Ranny 23-latek został przewieziony do szpitala z ranami ciętymi. Na szczęście – jak ustalili policjanci – jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Funkcjonariusze szybko ustalili i zatrzymali podejrzanych o dokonanie brutalnego ataku. Okazali się nimi 19- i 20-letni mężczyźni. Podczas przeszukania u starszego z nich policjanci znaleźli również niewielką ilość narkotyków.

Obaj trafili do policyjnego aresztu, gdzie usłyszeli zarzuty pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia, kierowania gróźb karalnych oraz posiadania substancji narkotycznych.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Sąd Rejonowy w Mogilnie zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanych trzymiesięcznego aresztu tymczasowego.

Za popełnione przestępstwa grozi im teraz nawet do 8 lat pozbawienia wolności.