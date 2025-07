Podczas gdy kariera Grzegorza Krychowiaka w reprezentacji Polski dobiegła końca, pasja jego żony nabiera rozpędu. Celia odnalazła się w sportach sylwetkowych i podchodzi do nich z pełnym profesjonalizmem. Już kilka miesięcy temu zadebiutowała w zawodach kulturystycznych, co było dla niej ogromnym przeżyciem. Co jakiś czas przygotowuje się do kolejnych startów. Okres przygotowawczy oznacza mordercze treningi i rygorystyczną dietę, ale także szlifowanie pozowania – kluczowego elementu na scenie.

Celia Krychowiak: nowa pasja i figura mistrzyni

Niedawno Celia podzieliła się z fanami nagraniem z jednej z takich prób. W skąpym bikini z dumą prezentowała każdy wypracowany mięsień. Uwagę przykuwają nie tylko idealnie płaski brzuch i zarysowane ramiona, ale także niesamowicie wyrzeźbione pośladki, które bez wahania eksponuje do kamery. To widok, który jest najlepszym dowodem jej determinacji i poświęcenia.

Para poznała się w 2011 roku, gdy Grzegorz miał 21 lat, a Celia 19. Przez lata tworzyli zgrany duet, w którym to on był na pierwszym planie. Teraz role powoli się odwracają. Po pożegnalnym meczu w kadrze (12 października) i transferze na Cypr do klubu Anorthosis Famagusta, piłkarz mógł jeszcze mocniej wspierać żonę w jej nowej pasji. Zawsze był jej największym fanem, pisząc pod jej postami: "Brawo! Jestem z Ciebie dumny". Teraz, gdy Celia stawia sobie coraz ambitniejsze cele, jego wsparcie będzie dla niej bezcenne na drodze po kolejne trofea.

Grzegorz Krychowiak bez klubu. Co dalej?

Tymczasem po zakończeniu kontraktu z Anorthosisem Famagusta Grzegorz Krychowiak pozostaje bez klubu. Wciąż nie wiadomo, czy to oznaka zakończenia przez byłego reprezentanta Polski kariery, czy jeszcze trafi się klub, który zdecyduje się go zatrudnić.

