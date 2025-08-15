Wujek prezydenta ujawnia, jaka naprawdę jest Marta Nawrocka. „Niewyzywająca, niezwykle inteligentna!”

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2025-08-15 16:00

Od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, oczy Polaków skupione są nie tylko na nim, ale też na jego rodzinę. Marta Nawrocka zaczyna 5-letnią przygodę w roli pierwszej damy i jest poddawana ciągłym ocenom. Małżonkę prezydenta od innego strony przedstawia w rozmowie z „Super Expressem” Waldemar Nawrocki, wujek Karola.

Marta Nawrocka to nowa pierwsza dama Polski. Do niedawna opinia publiczna wiedziała o niej niewiele, ponieważ konsekwentnie unikała rozgłosu i medialnego zgiełku, ceniąc sobie prywatność. Sytuacja zmieniła się diametralnie, gdy kampania prezydencka jej męża, Karola Nawrockiego, weszła w decydującą fazę. A kiedy jej mąż został zaprzysiężony na prezydenta RP, oczy wielu Polaków skupione były właśnie na niej. Oceniano jej zachowanie, ubiór, gesty i fryzurę.

Zobacz też: Wujek Karola Nawrockiego szczerze przed zaprzysiężeniem. "Takim będzie prezydentem"

Marta Nawrocka oczami wujka prezydenta

- Marta to kobieta z klasą – mówi nam Waldemar Nawrocki, wujek Karola, który był jednocześnie pierwszym trenerem boksu nowego prezydenta. - Zrobiła wielką przyjemność mnie i żonie, bo zadzwoniła do mnie przed uroczystościami. „Wujek, gdzie śpicie? Czy trzeba coś pomóc?” - zapytała. Ja na to: „Jak to, gdzie śpimy, przy prezydencie!” - uśmiechnąłem się. Marta to wspaniała kobieta, idealna pierwsza dama! - zachwyca się Nawrocki.

Przeczytaj także: Nie uwierzycie, jaki sport uprawiała Marta Nawrocka. Trzeba mieć wyjątkowy talent i giętkość

Marta Nawrocka urodziła się w 1986 roku w Gdańsku, zatem ma 38 lat. Dotychczas pracowała jako funkcjonariuszka Służby Celnej. Jej zadaniem była walka z nielegalnym hazardem, a także kontrolowanie tego legalnego, m.in. kasyn i zakładów. Teraz jednak musiała to zajęcie zostawić, by skupić się w pełni na roli pierwszej damy.

Waldemar Nawrocki: Marta jest jak rekord świata!

- Mówię panu, to będzie najwspanialsza pierwsza dama! - emocjonuje się pan Waldemar Nawrocki. - To jest niezwykle inteligentna kobieta. Marta jest jak rekord świata, niewyzywająca, piękna. Zresztą Karol jest taki sam. Wzrusza się szybko, jest uczuciowy. Normalny człowiek, to ma i uczucia. Nie jest twardy na krzywdę ludzką. I – co najważniejsze – kocha tę naszą Polskę – zaznacza Waldemar Nawrocki, który świetnie czuł się na zaprzysiężeniu Karola.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć Marty Nawrockiej

Marta Nawrocka i Waldemar Nawrocki
21 zdjęć

- Było wspaniałe. Jak mnie pan o to pyta to mam ciarki i łzy wzruszenia mi do oczu napływają. Nie wiem, jak wygląda niebo, ale dla mnie to było jeszcze lepsze niż niebo. Największe wrażenie na mnie zrobił udział we mszy w intencji prezydenta. Żona aż zaniemówiła. Człowiek niby chodzi do kościoła, ale to było coś więcej. Po prostu szaleństwo – kończy Waldemar Nawrocki.

Przeczytaj także:
Tomasz Lis z całą siłą uderza w Karola Nawrockiego. Przywalił też w kibiców: „b…
Znasz tych sportowców, którzy poszli w politykę? Sprawdź swoją pamięć w QUIZIE! Od 7 pytania zaczynają się schody
Pytanie 1 z 10
Były piłkarz reprezentacji Grzegorz Lato w latach 2001-2007 zasiadał w Senacie. Z ramienia której partii?
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
MARTA NAWROCKA