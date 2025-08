Jakim prezydentem będzie Karol Nawrocki? Jego wujek ujawnia

- Jedziemy z żoną do Karola, dostaliśmy zaproszenie. Będziemy rozmawiać już „na innym poziomie” (śmiech). Moja żona Ela cały czas to przeżywa, nie może zdecydować, jak się ubrać - powiedział nam we wtorek tryskający dobrym humorem wujek Nawrockiego, który zaraził go miłością do boksu. Ta zdaniem 64-latka będzie miała też przełożenie na prezydenturę.

Wujek Karola Nawrockiego cieszy się jego wygraną. To on zakorzenił boks w prezydencie. "To jest wojownik"

- Karol ma instynkt sportowca - jak jest walka, to ma być zwycięstwo. I takim będzie też prezydentem. Sam mu mówiłem, że nie da się rozdwoić. Już jak był w polityce, dalej myślał o boksie i mówiłem mu, że nie da rady tego połączyć i musi coś wybrać. A Karol najchętniej chciałby i boksować, i być prezydentem, i kierownikiem muzeum. Jest człowiekiem wielu zadań, pisał też książki. Chwilami nawet nie wracał do domu, tylko z pracy szedł do gabinetu, żeby dokończyć książkę. A na dłuższą metę trudno tak pociągnąć. Na szczęście ma obok siebie Martę - podkreślił.

"Karol chciałby wszystko szybko zrobić"

Czego zatem życzyć nowemu prezydentowi?

- Każdy ma teraz oczekiwania, aż mnie ciarki przechodzą! Ja Karolowi życzyłbym przede wszystkim zdrowia i cierpliwości. On jest taki, że chciałby wszystko szybko zrobić - jak to sportowiec - zaznaczył uznany trener boksu.

To, że Karol Nawrocki kocha sport, wiedzą wszyscy. To niejedyna pasja kandydata na prezydenta

- Powtarzam naszemu kochanemu Karolowi – jak się trenuje, to zdrowie jest. Na pewno nie zapomni o treningach. Jego bliski człowiek ma również bokserską przeszłość i dba o Karola, trenują razem - zakończył, spokojny o głowę państwa, w której zakorzenił sport. Pan Waldemar sam zaczyna każdy dzień od przebiegnięcia 10 kilometrów i uznaje to za sekret swojej dobrej formy.

Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta Rzeczypospolitej rozpocznie się w środę o godzinie 10 przed Zgromadzeniem Narodowym. Nawrocki złoży przysięgę, a następnie odbędzie się uroczysta Msza Święta. Po niej przyjdzie czas na wydarzenia na Zamku Królewskim, a po godzinie 15 prezydent wraz z żoną uroczyście wejdzie do Pałacu Prezydenckiego.

