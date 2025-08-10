Karol Nawrocki na gali boksu w Gdańsku! Prezydent nie zapomniał o przyjaciołach

Miłość Karola Nawrockiego do boksu nie jest żadną tajemnicą. W czasie kampanii prezydenckiej pojawił się między innymi na kwietniowej gali w Sopocie, podczas której Kacper Meyna pokonał Mariusza Wacha. Zwycięzca tej walki to kolega prezydenta i podopieczny Macieja Brzostka z gdańskiego klubu Brzostek Top Team. To z nim związany jest Nawrocki - także za sprawą wujka Waldemara, uznanego trenera boksu.

Wujek Karola Nawrockiego szczerze przed zaprzysiężeniem. "Takim będzie prezydentem"

Prezydent na gali boksu w Gdańsku. Memoriał im. Jana Biangi

Środowe zaprzysiężenie nie pokrzyżowało planów prezydentowi, który już wcześniej potwierdził przyjacielowi, że pojawi się na organizowanym przez niego II Memoriale im. Jana Biangi. Ten odbywa się w niedzielę, 10 sierpnia, w klubie Brzostek Top Team w Gdańsku.

"W walkach turniejowych mogą wziąć udział tylko zawodnicy posiadający aktywną licencję PZB. Każdy uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia odpowiednich dokumentów. To nie tylko formalność, ale kluczowy element zapewniający bezpieczeństwo oraz przejrzystość naszych zawodów. Do walk sparingowych niepotrzebna jest licencja PZB" - czytamy na stronie organizatora.

Kulisy tajnej imprezy po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Dostał wyjątkowy prezent od ludzi boksu

Celem niedzielnego memoriału jest "popularyzacja sportu pięściarskiego i rozwijanie wśród młodzieży ambicji sportowych w dążeniu do mistrzostwa sportowego". Z pewnością łatwiej o to z pomocą prezydenta, który osobiście pomógł w promocji tego wydarzenia.

Podczas uroczystego otwarcia turnieju Nawrocki wszedł do ringu i wręczył prezydenckie upominki organizatorom. Zrobił też pamiątkowe zdjęcia i wygłosił krótką przemowę.

W ramach tegorocznego memoriału zaplanowano turniej w kategoriach wiekowych: młodzik, kadet, junior, senior. Opłata startowa wynosiła od 60 zł w przypadku młodzików, przez 100 zł dla juniorów i kadetów, po 150 zł dla seniorów. Walki sparingowe zaplanowano od 10:00, a główny turniej na 12:00. Całe wydarzenie ma potrwać do 18:00.