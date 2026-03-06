Klaudia Zwolińska w samym bikini na plaży! Pląsy i zabawy z narzeczonym, prywatne zdjęcia

Klaudia Zwolińska, po spektakularnym zwycięstwie w plebiscycie na najlepszego sportowca roku, gdzie pokonała m.in. Igę Świątek i Roberta Lewandowskiego, postanowiła uciec od zgiełku. Na miejsce przygotowań do nowego sezonu wybrała słoneczną Australię. Utytułowana kajakarka górska nie tylko ciężko trenuje, ale znajduje też czas na relaks na plaży z narzeczonym, czym chętnie dzieli się z fanami. W rozmowie z "Super Expressem" zdradza kulisy historycznego sukcesu i opowiada o swoich ambitnych celach na Igrzyska Olimpijskie.

  • Klaudia Zwolińska, po pokonaniu Igi Świątek i Roberta Lewandowskiego w plebiscycie, uciekła od zgiełku do Australii.
  • W rozmowie z "Super Expressem" zdradza kulisy swojego sukcesu i opowiada o przygotowaniach do nowego sezonu.
  • Jej ambitnym celem na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles jest zdobycie trzech złotych medali.
  • Jakie są sekrety jej sukcesu i czy uda jej się zrealizować to odważne marzenie?

Klucz do pokonania Świątek i Lewandowskiego

Zwycięstwo w plebiscycie było dla Klaudii Zwolińskiej i całego środowiska kajakarskiego ogromnym zaskoczeniem, ale i zwieńczeniem tytanicznej pracy. Jak sama przyznaje, pokonanie globalnych gwiazd polskiego sportu było celem, który wydawał się nierealny.

- To nasi globalni celebryci i niesamowici sportowcy. Dlatego stanąć z nimi do rywalizacji było ogromnym wyzwaniem. Zdawałam sobie sprawę, że pokonanie ich jest mało realnym marzeniem i dlatego celowałam w pierwszą trójkę - przyznaje w rozmowie z "Super Expressem" Zwolińska. Jej zdaniem kluczem do sukcesu była ciężka praca włożona w promocję dyscypliny po historycznym sukcesie na mistrzostwach świata. - Bez tego byłoby to niemożliwe, bo wielu Polaków nie dowiedziałoby się nawet, co udało się osiągnąć w ubiegłym roku. Prezes naszego związku porównał to, jakby zdobyć medal w skoku wzwyż, w skoku w dal i w rzucie młotem - podkreśla kajakarka.

Ucieczka do Australii i cel na Igrzyska: trzy złote medale

Po intensywnym okresie w Polsce, związanym z galą i obowiązkami medialnymi, Zwolińska zdecydowała się na wyjazd na Antypody. To dla niej idealne miejsce, by w spokoju skupić się na treningach.

- Wyjazd do Australii był trochę ucieczką, aby skoncentrować się na treningach. Kiedy tu trenuję, nikt do mnie nie wydzwania i nie zawraca mi głowy, bo w Polsce jest wtedy noc - wyjaśnia. Jednocześnie nie ukrywa swoich niezwykle ambitnych planów na przyszłość. Po zdobyciu trzech medali mistrzostw świata, jej cel na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles jest jasny. - Oczywiście! Trzeba sobie podnosić poprzeczkę. Więc skoro zdobyłam na mistrzostwach świata trzy medale, to na IO muszę zdobyć trzy złote krążki - tak by wypadało - odważnie deklaruje sportsmenka.

Polska kuchnia na Antypodach

Choć Australia zachwyca widokami i pogodą, Klaudia Zwolińska nie tęskni za polską kuchnią. Wszystko dzięki lokalnej Polonii, która dba o podniebienia naszych sportowców. Kajakarka przyznaje, że na jej stole nie brakuje tradycyjnych potraw.

- Polacy mieszkający tutaj na stałe bardzo o nas dbają i przywożą nam gołąbki, pierogi, więc mamy polską kuchnię w Australii - śmieje się mistrzyni, która między ciężkimi treningami znajduje czas na odpoczynek i zwiedzanie, co widać na jej prywatnych zdjęciach.

