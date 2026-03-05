Pierścionek zaręczynowy Aryny Sabalenki jest wart fortunę! Jubiler wszystko ujawnił

Aryna Sabalenka i biznesmen Georgios Frangulis zaręczyli się w Indian Wells, a szczegóły ich romantycznych oświadczyn obiegły świat.

Jubilerka Isabela Grutman ujawniła, że pierścionek to oszałamiający owalny diament ponad 12 karatów, z platyną i szmaragdami.

Wartość pierścionka szacuje się na 500-800 tys. dolarów, co ujawnił Rustin Yasavolian, CEO Masina Diamonds.

Zaręczyny Aryny Sabalenki i Georgiosa Frangulisa miały miejsce w Indian Wells w Kalifornii, gdzie rusza duży tenisowy turniej. Wyglądały bardzo romantycznie. W otoczeniu bukietów kwiatów i świec ukochany tenisistki padł na kolana, a Białorusinka wyglądała na bardzo zaskoczoną. Biznesmen oświadczył się, prezentując ukochanej efektowny pierścionek, a rozanielona liderka rankingu tenisistka powiedziała "tak". Potem zaręczeni padli sobie w ramiona i zaczęli się całować. "You & me, forever. 3.3.26" (Ty i ja, na zawsze. 3.3.26) - skomentowała zaręczyny Sabalenka, chwaląc się na Instagramie efektownym pierścionkiem z ogromnym diamentem.

Aryna Sabalenka zaręczyła się! Ukochany padł na kolana, co za pierścionek!

Teraz Isabela Grutman - jubilerka, która zaprojektowała pierścionek zaręczynowy Aryny Sabalenki - ujawniła "Daily Mail" wszystkie szczegóły dotyczące tego wykonanego na zamówienie dzieła. To oszałamiający owalny diament ważący ponad 12 karatów, osadzony w platynie, z akcentami szmaragdów.Grutman i Frangulis pracowali podobno wspólnie przez miesiące nad tym projektem.

- Zawsze podziwiałam ich miłość i związek, więc byłam niesamowicie zaszczycona, gdy Georgios poprosił mnie o zaprojektowanie tego pierścionka – powiedziała Isabela Grutman. - Przez miesiące pracowaliśmy nad projektem, wybieraliśmy kamienie i dopracowywaliśmy każdy szczegół rzemiosła, by był naprawdę wyjątkowy dla Aryny. To, co uczyniło go jeszcze bardziej znaczącym, to pomysł Georgiosa, by wpleść szmaragdy w projekt, bo to jej ulubiony kamień – osobisty akcent, który czyni pierścionek naprawdę jej własnym - dodała cytowana przez "Daily Mail" jubilerka.

Pierścionek zaręczynowy Ayny Sabalenki kosztował fortunę! Rustin Yasavolian, CEO Masina Diamonds, ujawnił "Daily Mail", że jego wartość to szacunkowo od 500 do nawet 800 tys. dolarów.

Dla narzeczonego tenisistki taki wydatek to może nie błahostka, ale biznesmen spokojnie mógł sobie na niego pozwolić. Georgios Frangulis jest założycielem i CEO marki Oakberry – globalnej sieci specjalizującej się w zdrowej żywności, przede wszystkim miskach z açaí. Firma stała się fenomenem, a Frangulis zbudował dzięki niej gigantyczny majątek, który szacowany jest najczęściej na około 75 milionów dolarów

Aryna Sabalenka miała rozbieraną sesję. Pokazała naprawdę dużo!

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis poznali się w 2024 roku na spotkaniu biznesowym. Białorusinka została ambasadorką Oakberry. Współpraca zawodowa szybko przerodziła się w romans. Oficjalnie potwierdzili związek w maju 2024, gdy pojawili się razem na Grand Prix Formuły 1 w Imoli. Od tamtej pory Georgios towarzyszy Arynie na turniejach, pomagał jej przejść przez trudne chwile po śmierci byłego partnera Konstantina Kołcowa (marzec 2024).

58

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie