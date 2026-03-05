Skandal! Obmacał Jelenę Rybakinę na korcie. Rywalka Igi Świątek odciągała jego rękę, wszystko się nagrało

Obyczajowy skandal całkowicie przyćmił rywalizację w pokazowym turnieju Tie Break Tens przed startem Indian Wells. Rozgrywki, które na stałe zaczęły towarzyszyć "piątej lewie Wielkiego Szlema", przyciągają największe gwiazdy. W tym roku jedną z 8 par stworzyła Iga Świątek, a jej partnerem podobnie jak podczas US Open był Norweg Casper Ruud. Polsko-norweski duet poległ jednak w półfinale z Jeleną Rybakiną i Taylorem Fritzem, którzy później wygrali całą imprezę. Sukces wart 200 tysięcy dolarów przyćmiło jednak to, co wydarzyło się podczas prezentacji zwycięzców na korcie...

Jelena Rybakina zmolestowana na korcie?! Musiała odciągać rękę oficjela

Do zwycięskiej pary dołączyło dwóch oficjeli Indian Wells, którzy mieli wręczyć im nagrody - czek na 200 tys. dol. i pamiątkowe trofea Eisenhower Cup. Jeden z nich wykorzystał jednak moment, aby zbliżyć się do kazachskiej zawodniczki... Już podczas przekazywania czeku objął ją jedną ręką w talii, w przeciwieństwie do kolegi stojącego obok Fritza, który trzymał swoją rękę po prostu na czeku. A po chwili było jeszcze gorzej!

Nie przejmując się kamerą, siwowłosy mężczyzna po przekazaniu pucharu skierował swoją rękę niebezpiecznie nisko za plecami Rybakiny! Jej natychmiastowa reakcja i odciągnięcie dłoni oficjela mówi wiele, choć wszystko zrobiła z zaskakująco kamienną twarzą... Skandaliczne zachowanie mężczyzny nie umknęło oburzonym kibicom.

"Jelena została zmolestowana ostatniej nocy przez pracownika Indian Wells... Jestem całkowicie zniesmaczona tym, co właśnie zobaczyłam na tym nagraniu. Musiała odciągać jego rękę..." - przeżywają internauci, a wszystko zostało nagrane.

"I to wszystko w 2026 roku... Przed setką kamer i z multimilionerką... Obrzydliwe! Nawet jeśli nie miał złych intencji, to po prostu podstawowe zasady dobrego wychowania... Współczuję Jelenie" - wtórują inni, wskazując że mężczyzna powinien ponieść odpowiedzialność.

Oburzające zajście możesz obejrzeć poniżej.

All of this in 2026 btw….In front of 100 cameras and with a multimillionaire woman…Disgusting….even if he had no bad intention, this is just basic manners…Feel for Elenapic.twitter.com/1KV9YsUgnX https://t.co/hcRD37bvC7— SK (@Djoko_UTD) March 5, 2026