Authentic oraz współzałożyciele Guess?, Maurice i Paul Marciano, finalizują transakcję mającą na celu uczynienie Guess? spółką prywatną

Authentic Brands Group (Authentic), globalna platforma rozwoju marek i licencjonowania, oraz Guess?, Inc. (NYSE: GES) ogłosiły zakończenie transakcji, w wyniku której Guess? staje się spółką prywatną. Authentic nabyło 51% zasadniczo całej własności intelektualnej Guess?, natomiast dotychczasowi akcjonariusze Guess? – Maurice Marciano, Paul Marciano, Nicolai Marciano, Carlos Alberini oraz wybrane powiązane z nimi fundacje, trusty i podmioty stowarzyszone (łącznie „Rolling Shareholders”) – posiadają obecnie pozostałe 49% własności intelektualnej Guess?. Z globalną sprzedażą detaliczną (w ekwiwalencie) na poziomie 6 mld USD, Guess? staje się drugą największą marką w portfolio Authentic, zwiększając łączną roczną sprzedaż detaliczną grupy do 38 mld USD.

Obecny zarząd Guess? posiada obecnie 100% udziałów w spółce operacyjnej i nadal będzie odpowiedzialny za prowadzenie działalności operacyjnej. Działania Guess? w Szwajcarii pozostaną centralnym hubem, wyznaczającym globalny kierunek strategiczny i handlowy w obszarach projektowania, kreacji oraz dystrybucji. Zachowanie tej więzi z korzeniami marki zapewnia ciągłość tożsamości Guess? i jej kulturowej autentyczności w trakcie dalszego rozwoju.

„To, co czyni Guess? wyjątkowym, to solidne fundamenty, od znakomitego przywództwa i kultowego dziedzictwa po rozbudowaną sieć partnerów licencyjnych na całym świecie” – powiedział Jamie Salter, Founder, Chairman and CEO of Authentic. „Guess? to jedna z nielicznych globalnych marek, które zbudowały ogromną rozpoznawalność, jednocześnie ewoluując i pozostając wierne swojemu DNA. Dziedzictwo marki oraz determinacja stojąca za jej sukcesem są ogromną zasługą Paula, Maurice’a i całego zespołu Guess?, a my jesteśmy zaszczyceni możliwością współpracy przy kolejnym etapie wzrostu”.

„Jestem niezwykle dumny z marki modowej, którą zbudowaliśmy w ciągu ostatnich 45 lat” – powiedział Paul Marciano, Guess? Co-Founder and Chief Creative Officer. „Guess? stało się światowym liderem w świecie mody, a dołączenie do portfolio platformy Authentic pozwoli nam rozwinąć ten solidny fundament i wynieść markę na kolejny poziom. Jestem wdzięczny naszemu światowej klasy zespołowi oraz partnerom licencyjnym i z entuzjazmem czekam na dalszą współpracę z Jamiem i zespołem Authentic”.

Matt Maddox, President of Authentic:

„Dzięki sprawdzonej platformie budowania marek Authentic, Guess? uzyska dostęp do nowych możliwości i środowisk, w których konsumenci nie mieli jeszcze styczności z marką. Obejmuje to skalowalną platformę wspierającą ekspansję produktową i geograficzną, rozwój treści oparty na pracy studiów kreatywnych oraz immersyjne doświadczenia na żywo, pogłębiające relacje z konsumentami. To ekscytujący moment dla Authentic i z radością witamy Guess? w naszym portfolio”.

Carlos Alberini, Guess? Chief Executive Officer:

„Widzimy ogromny potencjał w dalszym ulepszaniu doświadczenia klientów, rozwijaniu partnerstw oraz umacnianiu naszej pozycji lidera branży jako spółka prywatna. Dzięki wsparciu Authentic, Guess? zyska większą elastyczność i dodatkowe zasoby potrzebne do odkrywania nowych możliwości wzrostu. Z niecierpliwością czekam na współpracę z Authentic, Paulem, Mauricem, Nicolaiem oraz całym zespołem, aby przyspieszyć nasz rozwój i optymalizować model biznesowy z kreatywnością, pasją i innowacyjnością”.