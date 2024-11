To stanie się w Europie, jeśli Trump wygra? "Zbudowanie porozumienia"

Politico: wygrana Trumpa w USA sprawiłaby, że Viktor Orban zyska większy wpływ na politykę międzynarodową i złapie wiatr w żagle

Jak wygrana Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych wpłynie na sytuację w Europie? Niedawno było głośno o słowach kandydata Republikanów, który podawał w wątpliwość sojusznicze zobowiązania wobec niektórych europejskich państw należących do NATO, pojawiały się też zakulisowe doniesienia o chęci opuszczenia szeregów Sojuszu przez USA, jakie miał przejawiać Trump podczas swojej kadencji prezydenckiej. Co więcej, polityk głosi konieczność błyskawicznego zakończenia wojny na Ukrainie, a jego kandydat na wiceprezydenta uchylił rąbka tajemnicy, stwierdzając, że chodziłoby o gwarancje neutralności Ukrainy. "Oddałby Polskę za przysługę" - mówiła Kamala Harris o Donaldzie Trumpie podczas debaty telewizyjnej. Teraz pojawiły się kolejne spekulacje dotyczące skutków ewentualnego powrotu Republikanina do Białego Domu. Jeżeli Donald Trump wygra wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, konserwatywne siły w Europie z Viktorem Orbanem na czele złapią wiatr w żagle - pisze portal Politico.

Orban chce zbudować porozumienie polityczne w sprawie Ukrainy z Ameryką Trumpa, Czechami i Słowacją?

Viktor Orban ma pewne plany względem Unii Europejskiej, a wygrana Donalda Trumpa go ośmieli - uważają dziennikarze Politico. Jak uważają, premier Węgier ma wręcz przyjacielskie relacje z amerykańskim kandydatem na prezydenta i nawet odwiedzał go w jego rezydencji w Mar-a-Lago. Wstępne wyniki wyborów prezydenckich w USA mogą napływać do nas już za kilkanaście godzin, a za parę dni będzie wiadomo jeszcze więcej. Tymczasem pojutrze zaczynają się w Budapeszcie posiedzenia przywódców UE. Według Politico Orban i Fico mogą śmielej prezentować na takich zebraniach "proputinowską i antyimigrancką wizję" Europy, jeśli szala zwycięstwa przechyli się na korzyść Republikanów. Orban może też mieć nadzieje na zbudowanie nowego porozumienia transatlantyckiego z USA razem ze Słowacją i być może Czechami, jeśli w 2025 roku w wyborach parlamentarnych zwycięży tam Adrej Babisz. Porozumienie to może doprowadzić do ugody z Rosją w sprawie Ukrainy. Rzeczywiście, trudno przewidzieć konsekwencje takiego rozwoju wydarzeń dla Polski.

EU diplomats are bracing for what Hungarian PM and chief EU troublemaker Viktor Orbán might try to pull off if Donald Trump would win the U.S. presidency — as he is hosting a key summit of European heads of state in Budapest.W @NicholasVinocur https://t.co/IzxrfJeseR— Barbara Moens (@BMoens) November 5, 2024

