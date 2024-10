Słowa Orbana o Tusku mogą szokować. "Rząd został zainstalowany przez..."

Viktor Orban stwierdził, że polski rząd wraz premierem Donaldem Tuskiem został "zainstalowany" przez Unię Europejską. Mówi o "jawnym planie"

Polski rząd objął władzę w wyniku spisku, a nie zwycięstwa w demokratycznych wyborach? Tak można było zrozumieć wieloznaczne słowa, jakie wypowiedział podczas wywiadu dla węgierskiego radia państwowego premier Węgier. Viktor Orban stwierdził, że polski rząd wraz premierem Donaldem Tuskiem został "zainstalowany" przez Unię Europejską. Nie sprecyzował, czy jego zdaniem doszło do jakiejś ingerencji w wybory, czy może po prostu chodziło mu o poparcie unijnych polityków dla Tuska, które zdecydowało o jego wygranej i przejęciu władzy w 2023 roku. Jak dodał, podobne plany ma Bruksela również wobec Węgier. "To nie jest już nawet tajny spisek przeciwko Węgrom, ale jawny i ogłoszony plan. To samo stało się w Polsce. Polacy również poszli własną drogą, również wybrali niezależną politykę migracyjną, genderową i gospodarczą" - powiedział premier Węgier.

Premier Węgier porównał też Unię Europejską do Związku Sowieckiego. "Sowieci byli właśnie tacy – czyż nie?"

Jak stwierdził Viktor Orban, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber "otwarcie oświadczyli, że konserwatywny polski rząd powinien odejść i zostać zastąpiony przez nowy". "Tak właśnie nasz przyjaciel Tusk został premierem Polski. Ten sam scenariusz jest obecnie realizowany w odniesieniu do Węgier" - mówił węgierski polityk. Potem porównał Unię Europejską do Związku Sowieckiego i stwierdził, że Bruksela chce w Budapeszcie "marionetkowego rządu". "Powiedzmy to otwarcie – każde imperium jest takie. Sowieci byli właśnie tacy – czyż nie?" - mówił Viktor Orban. Nie sprecyzował jednak, co dokładnie miał na myśli, mówiąc o "zainstalowaniu" Tuska na stanowisku polskiego premiera.

