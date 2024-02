Obrzydliwe słowa Trumpa o Rosji i NATO. Szef unijnej dyplomacji reaguje

Donald Trump powiedział, że nie będzie bronił europejskich krajów przed Rosją, jeśli nie zapłacą więcej, tylko zachęci Putina do ataku. Jest reakcja szefa unijnej dyplomacji

Donald Trump mówił wprost unijnym politykom, że w razie ataku Rosji na państwa NATO nie pomógłby im militarnie w ramach NATO, jeśli zostałby ponownie prezydentem USA. Ostrzegał przed tym jeszcze na początku stycznia portal Politico. Informacja ta okazała się teraz całkowicie wiarygodna. Donald Trump powiedział coś, co przekroczyło wszelkie granice i powinno wykluczyć go z życia publicznego. Podczas sobotniego wiecu w Karolinie Południowej Trump, który najprawdopodobniej zmierzy się z Joe Bidenem w listopadowych wyborach, zrelacjonował rozmowę z jednym z szefów państw NATO, nie ujawniając, o kogo chodzi. "Jeden z prezydentów dużego kraju zapytał mnie: 'No cóż, proszę pana, jeśli nie zapłacimy i zostaniemy zaatakowani przez Rosję, czy będzie pan nas chronił?' Odpowiedziałem: 'Nie, nie będę was chronił. Właściwie zachęcałbym ich (Rosję), żeby zrobili z wami, co chcą. Musisz zapłacić'".

O których państwach mówił Trump? Wśród nich są nawet Niemcy. Ale Polska wydaje na obronność więcej niż 2 proc. PKB

Słowa o "zapłaceniu" odnosiły się do faktu, iż nie wszystkie państwa NATO wypełniają finansowe zobowiązania Sojuszu Północnoatlantyckiego, polegające na przeznaczaniu 2 proc. PKB na obronność. Przypomnijmy, że Polska akurat te warunki spełnia, wydając na ten cel jeszcze więcej, podobnie wiele innych krajów Sojuszu. Są jednak takie, które przeznaczają na obronność mniej niż 2 proc. PKB. Należą do nich m.in. Niemcy (!), Francja (1,9 PKB), Czechy, Belgia, Bułgaria, Dania czy Hiszpania. "NATO nie może być sojuszem militarnym a'la carte w zależności od humoru prezydenta USA" – powiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, komentując wypowiedź byłego, a może i przyszłego prezydenta USA.

Trump: "Musisz zrozumieć, że jeśli Europa zostanie zaatakowana, nigdy nie przyjdziemy wam z pomocą, by was wesprzeć"

Według "Politico" Donald Trump powiedział szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w 2020 roku, że nigdy nie przyjdzie z pomocą Europie w razie ataku. Dziennikarze powołali się przy tym na komisarza ds. rynku wewnętrznego Thierry'ego Bretona. "Musisz zrozumieć, że jeśli Europa zostanie zaatakowana, nigdy nie przyjdziemy wam z pomocą, by was wesprzeć" - miał powiedzieć Trump. Miał też stwierdzić, cytowany przez Bretona: "A tak w ogóle, NATO jest martwe i z niego wyjdziemy, wyjdziemy z NATO. I dodał: 'przy okazji, jesteście mi winni 400 mld, bo nie zapłaciliście, wy Niemcy, tyle, co musieliście zapłacić za obronę'". Tutaj pojawia się pewna względnie dobra wiadomość - Trump może tak tylko straszyć, żeby uzyskać pieniądze, tak jak republikańscy senatorowie blokowali pakiety pomocowe dla Ukrainy, by uzyskać przegłosowanie ostrzejszej polityki migracyjnej.

Josep Borrell reacts after Donald Trump said the US would not defend "delinquent" nations against a Russian attack: "NATO cannot be an 'à la carte' military alliance. It cannot be a military alliance that works depending on the humour of the President of the US on those days." 👇 pic.twitter.com/SFxszXFpwZ— euronews (@euronews) February 12, 2024

