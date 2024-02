On już wie, kto wygra wybory prezydenckie! "Prawie się nie myli od 1984 roku"

Ten ekspert trafnie przewiduje wyniki wyborów prezydenckich od 1984 roku. Allan Lichtman ma już swoją polityczną przepowiednię na 2024 rok

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się na początku listopada 2024 roku. Kto je wygra? Oficjalnie jeszcze nie jest pewne, kogo wystawią do walki demokraci i republikanie, ale walkę o Biały Dom zapowiedzieli zarówno Joe Biden, jak i Donald Trump. A sondaże przeprowadzane w USA wskazują na wyrównane szanse obu kandydatów. Listopadowe wybory w Ameryce to bardzo ważna sprawa nie tylko dla Amerykanów, ale także dla Europy, w tym Polski. Bo o ile Joe Biden chce nadal popierać Ukrainę, pomagać jej i zapewnia Polskę o pomocy USA w razie konfliktu, to uważany za prorosyjskiego i nieobliczalnego kandydata Donald Trump mówił prost do europejskich polityków o chęci porzucenia NATO i zostawienia Europy na lodzie w razie konfliktu z Rosją. Nic dziwnego, że pytanie o rezultaty zbliżających się wielkimi krokami wyborów prezydenckich w USA spędzają całemu światu sen z powiek. Kto wygra?

Joe Biden ma pięć punktów, a Donald Trump tylko trzy. Historyk wcześniej trafnie przewidział ich zwycięstwa i porażki

Jest ktoś, kto uważa, że już to wie! Jak pisze New York Post, historyk Allan Lichtman od 1984 roku przewiduje wyniki wyborów prezydenckich w USA przy pomocy swojego systemu "trzynastu kluczy" i niemal nigdy się nie pomylił. "Klucze" to warunki, które musi spełniać zwycięzca wyborów. Ten kandydat, który ma ich więcej, zapewne zwycięży. Przyznaje się je na takie zasadzie, że jeśli warunek zostaje spełniony, "klucz" przydziela się danemu kandydatowi, a jeśli nie - jego oponentowi. Co Allan Lichtman mówi o "kluczach" w przypadku Joego Bidena i Donalda Trumpa? Historyk niewielką przewagę przyznaje Joemu Bidenowi. On ma pięć "kluczy", a Donald trump tylko trzy. Biden zyskał punkty za to, że jest urzędującym prezydentem i wprowadził zmiany w polityce podczas swojej prezydentury, a minusy za brak charyzmy. To z kolei dało plus Trumpowi. Allan Lichtman wcześniej przewidział, że Trump wygra wybory w 2016 roku i że Biden pokona go w 2020 roku.

