Elon Musk chce, by USA wyszły z NATO. "Zgadzam się"

Elon Musk publicznie opowiedział się za wyjściem Stanów Zjednoczonych z NATO i ONZ. Napisał, że "zgadza się" z takimi propozycjami

Czy Stany Zjednoczone mogą opuścić NATO, którego są absolutnym filarem? Jeszcze kilka lat temu takie rozważania uchodziłyby za szaloną teorię spiskową. Ale odkąd do władzy doszedł Donald Trump, temat relacji Ameryki z europejskimi sojusznikami robi się gorący. Jeszcze jako prezydent elekt Trump powiedział w programie „Meet the Press” w stacji NBC, że „absolutnie” rozważyłby opuszczenie NATO, jeśli sojusznicy nie „zapłacą swoich rachunków” i jeśli "nie będą traktować uczciwie" Ameryki. Według zeszłorocznych doniesień "Politico" Donald Trump jeszcze w 2020 roku, za czasów swojej pierwszej kadencji w Białym Domu powiedział szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, że nigdy nie przyjdzie z pomocą Europie w razie ataku. Dziennikarze powołali się przy tym na komisarza ds. rynku wewnętrznego Thierry'ego Bretona. "Musisz zrozumieć, że jeśli Europa zostanie zaatakowana, nigdy nie przyjdziemy wam z pomocą, by was wesprzeć" - miał powiedzieć Trump oraz stwierdzić, cytowany przez Bretona: "A tak w ogóle, NATO jest martwe i z niego wyjdziemy, wyjdziemy z NATO. I dodał: 'przy okazji, jesteście mi winni 400 mld, bo nie zapłaciliście, wy Niemcy, tyle, co musieliście zapłacić za obronę'". Wtedy chodziło o słynne wydatki na obronność. Naciski Trumpa przyniosły efekty i kolejne kraje zwiększają te wydatki, a Polska, planująca w tym roku przeznaczenie 4,7 proc. na ten cel, jest liderem w Europie.

Gunther Eaglean: "Nadszedł czas, by opuścić NATO i ONZ". Elon Musk: "Zgadzam się"

Trump ostatnio nie straszy wyprowadzeniem Stanów Zjednoczonych z NATO i nie wiadomo, czy to, co pisało "Politico", było w ogóle prawdziwe. Ale skrajni amerykańscy politycy i komentatorzy na podobne plotki reagują niekiedy entuzjastycznie. Jak się właśnie okazało, do tego grona dołączył Elon Musk, dyrektor utworzonego przez Trumpa Departamentu Wydajności i szara eminencja u jego boku. W mediach społecznościowych miliarder opowiedział się wprost za wyprowadzaniem Stanów Zjednoczonych z NATO i ONZ. "Zgadzam się" - napisał, udostępniając wpis Gunthera Eaglemana. Wpis tego amerykańskiego komentatora politycznego śledzonego przez 1,3 miliona ludzi brzmiał: "Nadszedł czas, by opuścić NATO i ONZ".

