Sięgnij do kuchennej szafki i wciśnij w ziemię w doniczce. Skrzydłokwiat będzie kwitł i rósł jak na drożdżach. Domowa odżywka do skrzydłokwiatu

Skrzydłokwiat to roślina doniczkowa, która gości w wielu polskich domach. Nic dziwnego - piękny biały kwiat otulają gęste, zielone liście, które stanowią wspaniałą ozdobę pomieszczenia. Co więcej, skrzydłokwiat jest znany również ze swoich właściwości oczyszczających powietrze, co jest przydatne zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Mimo że jest to roślina raczej łatwa w pielęgnacji, to jednak czasami z niewiadomych przyczyn marnieje. Wówczas jego liście opadają i tracą swój intensywny kolor, a roślina niechętnie wypuszcza nowe kwiaty. Przyczyn, przez które skrzydłokwiat marnieje może być wiele, ale najczęściej wynika to z choroby rośliny. Dlatego, kiedy Twój skrzydłokwiat wyraźniej zmarniał to sięgnij do kuchennej szafki po czosnek. Wciśnij go w ziemię, a skrzydłokwiat odżyje i pięknie zakwitnie.

Domowa odżywka do skrzydłokwiatu. Jak działa czosnek?

Czosnek jest doskonałą domową odżywką do marniejącego skrzydłokwiatu. Wynika to z faktu, że zawiera związki siarki, które działają antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo, co może pomóc w ochronie skrzydłokwiatu przed chorobami. Co więcej jego zapach może odstraszać niektóre szkodniki, np. ziemiórki. Jak stosować czosnek do skrzydłokwiatu? Można włożyć jeden lub dwa ząbki czosnku bezpośrednio do ziemi w doniczce, blisko korzeni rośliny. Należy pamiętać, aby nie uszkodzić korzeni podczas wkładania czosnku. Ząbki czosnku zaczną się rozkładać i uwalniać swoje właściwości do gleby. Oczywiście należy stosować czosnek z umiarem, ponieważ jego nadmiar może być szkodliwy dla rośliny.

Zasady pielęgnacji skrzydłokwiatu. Dzięki temu będzie rósł jak szalony

Oto kilka ważnych zasad pielęgnacji skrzydłokwiatu. Kiedy je zastosujesz ten będzie rósł jak szalony:

Światło : Jasne, rozproszone. Unikaj bezpośredniego słońca.

: Jasne, rozproszone. Unikaj bezpośredniego słońca. Podlewanie : Umiarkowane. Podlewaj, gdy wierzchnia warstwa ziemi przeschnie.

: Umiarkowane. Podlewaj, gdy wierzchnia warstwa ziemi przeschnie. Wilgotność : Wysoka. Zraszaj liście.

: Wysoka. Zraszaj liście. Podłoże : Przepuszczalne.

: Przepuszczalne. Nawożenie: Od wiosny do jesieni, co 2-4 tygodnie. Zimą ogranicz.

Przesadzanie : Młode co roku, starsze co 2-3 lata, wiosną.

: Młode co roku, starsze co 2-3 lata, wiosną. Pielęgnacja: Usuwaj przekwitłe kwiaty, czyść liście.