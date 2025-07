Wymieszaj i podlewaj tym skrzydłokwiat. Za ten nawóz powinni wręczać medale! Skrzydłokwiat wystrzeli kwiatami, niczym szalony, a liście zaczną szybciej rosnąć. Nawożenie kwiatów doniczkowych

Za takie odżywki powinny dawać nagrody! Podlewaj tym skrzydłokwiat, a będzie bujnie kwitł

Skrzydłokwiat to przepiękna roślina doniczkowa, która nie dość, że rewelacyjnie zdobi każda przestrzeń, to dodatkowo oczyszcza powietrze z toksyn. Świetnie sprawdza się w sypialni, gdzie reguluje jakość wdychanego powietrza. Często polecana jest również mieszkańcom dużych miast, gdzie panuje spore zanieczyszczenie powietrza. Skrzydłokwiat naturalnie pochodzi z Ameryki Środkowej i Południowe. Roślina ta preferuje wilgotne i zacienione stanowiska. W naturze najczęściej rośnie obok zbiorników wodnych. Skrzydłokwiat sprawdza się jako kwiat doniczkowy. Aby jednak dobrze rósł i kwitł należy o niego odpowiednio zadbać. Kluczem do bujnych kwiatów skrzydłokwiatu jest podlewanie oraz nawożenie. Latem bardzo ważne jest utrzymanie wilgotnego podłoża. Ogrodnicy zalecają podlewanie nawet co 3 dni. Pamiętaj również, by nie korzystać z wody prosto z kranu. Lepiej sprawdzi się przegotowana woda lub deszczówka. Woda prosta z kranu może zawierać metale odpowiedzialne za powstawanie kamienia, które nie służą roślinom.

Nawożenie skrzydłokwiatu latem ma na celu przede wszystkim pobudzenie kwitnienia oraz wzmocnienie ogólnej kondycji. W czasie upałów warto nawozić skrzydłokwiat domową odżywką z żelatyny. To prosty i szybki sposób na odżywienie rośliny. Żelatyna zawiera białka, które stymulują oraz odżywiają. Dodatkowo zawiera ona azot, który zwiększa produkcję i rozrost liści i bierze udział w procesach fotosyntezy. Do przygotowania odżywki do skrzydłokwiaty wystarczy, że rozpuścisz 2 łyżki żelatyny w wodzie i będzie tym podlewać kwiat. Dla najlepszych rezultatów stosuj tę odżywkę raz na trzy tygodnie.

Jak pielęgnować skrzydłokwiat latem? Absolutnie konieczny zabieg

Skrzydłokwiat lubi wilgoć. Potrzebuje jej do prawidłowego wzrostu oraz kwitnienia. Latem zadbaj nie tylko o podlewanie. Pamiętaj, by regularnie zraszać liście skrzydłokwiatu. raz w tygodniu przenieś roślinę pod prysznic i obficie spryskaj ją wodą. Podobnie jak w przypadku podlewania unikaj wody z kranu. Gdy na zewnątrz panują upały to warto także zadbać o dodatkowe nawilżenie powietrza w okolicy kwiatów doniczkowych. Obok doniczek rozstaw miseczki z wodą, która stopniowo będzie parować i tym samym nawilżać powietrze.