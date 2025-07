Zazdrościłam sąsiadce kwitnących krwawników. Teraz wiem, jak ona to robi. Bierze 4 łyżki, miesza z wodą i raz w tygodniu wieczorem podlewa roślinę. Domowy nawóz do krwawnika

Wystarczą 4 łyżki do podlewania krwawnika. Ekologiczny nawóz na kwitnienie

Krwawnik to bylina z rodziny astrowatych. Najpopularniejszą odmianą jest krwawnik pospolity. Roślina ta naturalnie występuje w Europie oraz Azji. W Polsce często można spotkać ją na łąkach lub przy drogach. Niektórzy uważają krwawnik za chwast, ale odpowiednio pielęgnowany może być ozdoba każdego ogrodu. Krwawnik coraz częściej pojawia się jako roślina ozdobna. Nie tylko zachwyca kwiatami, którymi obsypuje od czerwca do września, ale także przyciąga pszczoły. Znany jest również ze swoich właściwości leczniczych i sam w sobie może stanowić składnik nawozów do roślin.

Aby krwawnik pięknie kwitł można go dodatkowo nawozić. Dostarczając mu potrzebne witaminy i minerały sprawimy, że grządka zamieni się w urokliwy dywan z kwiatów. Moja sąsiadka na działce co roku miała ogromne rabaty pełne kwitnących krwawników. Kiedy spytałam się o jej sekret to zdradziła mi, że podlewa swoje krwawniku nawozem ze skorupek po jajkach. Aby przygotować taką odżywkę należy przygotować 4 łyżki zmielonych skorupek po jajkach (mogą być zarówno po jajkach surowych, jak i ugotowanych) i zalać 2 litrami wody. Całość warto odstawić na kilka dni. Po tym czasie nawóz do krwawnika jest gotowy. Skorupki po jajkach dostarczają roślinom potrzebny wapń. Wspomaga on procesy wzrostu oraz pozytywnie wpływa na kondycje roślin. Dodatkowo nawóz ze skorupek po jajkach odkwasza glebę i reguluje poziom pH podłoża. Aby krwawniki pięknie kwitły należy podlewać je wspomnianą odżywką raz w tygodniu.

Jak uprawić krwawniki w ogrodzie?

Krwawnik nie mają wygórowanych wymagań pielęgnacyjnych. Całkiem dobrze znoszą suszę i rosną na mniej żyznych glebach. Rośliny te nie lubią kwaśniej gleby i najlepiej im w podłoży o odczynie zasadowym. Ważne, by gleba była przepuszczalna. Krwawniki można siać na stanowiskach słonecznych. Po ukorzeniu roślina jest odporna na czasowe przestoje w podlewaniu. Niektórzy wskazują, że nie wymaga podlewania, jednak w czasie największych upałów warto ją dodatkowo nawadniać. Nawożenie może pozytywnie wpłynąć na rozwój liści oraz kwiatów, ale nie jest zabiegiem koniecznym.