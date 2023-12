Ponoć nie trzeba być znakomitym ogrodnikiem ani ekspertem roślin doniczkowych, by wyhodować piękny skrzydłokwiat, który będzie kwitł jak szalony. Jednak czasami roślina żółknie, brązowieje, a nawet usycha. W dodatku zdarza się, że nie kwitnie, mimo że wydaje nam się, iż zapewniamy mu odpowiednie warunki. Niestety bywa, że chcąc jak najlepiej dla roślin doniczkowych, przesadzamy z podlewaniem i nawożeniem. A to może być jedna z przyczyn, dlaczego skrzydłokwiat marnieje. Dlatego warto poznać zasady pielęgnacji tego pięknego kwiatu doniczkowego.

Posłuchałam rady sąsiadki i skrzydłokwiat w końcu zakwitł. Prosty sposób na domową odżywkę i pielęgnacje skrzydłokwiatu

Skrzydłokwiat w naturze rośnie w cieniu lasów tropikalnych. Dlatego chcąc, cieszyć się okazałymi kwiatami trzeba spełnić podobne wymagania. Jeśli skrzydłokwiat nie kwitnie, to najprawdopodobniej źle odczytaliśmy zalecenia dotyczące pielęgnacji. W naturalnym środowisku roślina jest osłonięta od ostrych promieni słonecznych, ale ma dostęp do jasnego światła. Dlatego najczęstszym powodem braku kwiatów jest za ciemne stanowisko. Nie wolno także ustawiać go na nasłonecznionym parapecie. Ostre światło jest szkodliwe dla rośliny. Kolejnym powodem, przez który skrzydłokwiat nie kwitnie, może być złe nawożenie. Zamiast stosować bogatą w azot odżywkę do roślin zielonych lepiej zasilić kwiat preparatem do roślin kwitnących. Można zastosować także domowy preparat ze skórek od banana. Kolejną przyczyną braku kwiatów jest podlewanie twardą wodą. Jeśli spełniamy wszystkie podstawowe zasady pielęgnacji rośliny, a skrzydłokwiat mimo to nie kwitnie, musimy sięgnąć po odżywkę. Moja sąsiadka poradziła mi, żebym użyła fusów od kawy. U niej sprawdzają się znakomicie. Sprawdziły się i u mnie. Kawowe fusy zawierają azot, potas, fosfor oraz niewielkie ilości wapnia, magnezu, żelaza i cynku, a więc składników cennych dla wzrostu rośliny. Dzięki takiej odżywce wzbogacamy glebę i lekko ją zakwaszamy. Skrzydłokwiat staje się bujnie zielony i zdrowo kwitnie. Żeby przygotować domową odżywkę do kwiatów, wystarczy zmieszać fusy z ziemią doniczkową w proporcji 1:5. Łyżka fusów na pięć łyżek ziemi. Taką mieszanką posypujemy wierzch doniczki. Drugim sposobem jest roztwór do podlewania. Dwie łyżeczki fusów po kawie mieszamy z litrem odstanej wody. Taką mieszanką podlewamy skrzydłokwiat dwa razy w miesiącu. Ważne jednak, by do odżywki wykorzystać fusy z ekspresu lub filtrów.

