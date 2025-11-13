Wymieszaj z wodą utlenioną i spryskaj pleśń na ścianie. Wyżre ją w 20 minut. Sposób na pleśń na ścianie

Grzyb i pleśń na ścianach to częsty problem, szczególnie jesienią i zimą, wpływający nie tylko na estetykę, ale i zdrowie.

Spryskaj zainfekowane miejsca i poczekaj 20 minut, a następnie usuń pleśń, by cieszyć się czystymi ścianami.

Chcesz poznać dokładne proporcje i dowiedzieć się, jak zapobiegać powstawaniu pleśni? Przeczytaj cały artykuł!

Wymieszaj z wodą utlenioną i spryskaj pleśń na ścianie. Wyżre ją w 20 minut

Okres jesienno-zimowy sprzyja rozwijaniu się na ścianach naszego mieszkania grzyba i pleśni. Ten ciemny nalot wygląda nie tylko nieładnie, ale też brzydko pachnie i może powodować wiele dolegliwości zdrowotnych. Dlatego, jeśli zauważysz, że na ścianach pojawił się grzyb, to koniecznie od razu reaguj. Możesz wezwać specjalistę, który usunie grzyba ze ścian i je osuszy. Jednak nie każdy wie o tym, ze istnieje wiele domowych sposobów na pleśń na ścianach, które na pewno uratują sytuację, gdy nie mam dostępu do chemicznych środków. Takie domowe preparaty odgrzybiające są proste w przygotowaniu i stosowaniu, bezpieczne dla zdrowia, a przede wszystkim tanie. Jeden z nich szczególnie polecam, bo doskonale rozprawił się z ciemnymi wykwitami w mojej łazience. Wystarczy wymieszać 3% wodę utlenioną z wodą w proporcjach 1:1 i dodać 10 kropli olejku z drzewa herbacianego. Powstałym preparatem spryskaj miejsca na ścianie, gdzie widzisz wykwity i pozostaw na 20 minut. Po tym czasie wystarczy wyszorować ścianę gąbką lub szczotką i osuszyć, a po pleśni nie będzie śladu.

Domowe sposoby na pleśń na ścianie

Warto także wypróbować inny domowy sposób na pleśń na ścianie. Dobrze działa też mieszanka wody z octem i olejkiem herbacianym. Do 100 ml wody wlej 100 ml octu spirytusowego i dodaj 20 kropli olejku z drzewa herbacianego. Zamieszaj i spryskaj ciemne wykwity na ścianie. Po 20 minutach wyszoruje te miejsca szczotką i przetrzyj ściereczką. Po grzybie na ścianach nie będzie śladu.

Jak zapobiec powstawaniu grzyba na ścianach?

Niestety ze względu na zwiększoną wilgotność powietrza w okresie jesieni i zimy, rzadkie wietrzenie pomieszczeń, grzyb rozwija się na ścianach w okamgnieniu. W zapobieganiu powstawania grzyba na ścianach najważniejsze jest zatem częste wietrzenie pomieszczeń. Należy wymusić cyrkulację powietrza poprzez sprawnie działającą wentylację wywiewną. Warto także ustalić, czy wykwity nie są spowodowane przeciekiem wody, na przykład u sąsiada lub nieszczelnościami w ścianach domu.