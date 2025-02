Rozpuszczam w wodzie i zanurzam w tym sadzonki. Zakorzeniają się szybciej niż zwykle. Naturalny ukorzeniacz do roślin na wiosenne sadzenie

Jak rozmnażać rośliny? Sadzenie na wiosnę

Rozmnażanie roślin to banalnie prosta czynność. Pozwala ona na zyskanie nowych sadzonek. Rozmnażanie roślin najlepiej jest wykonywać wczesną wiosną. Dzięki temu rośliny będą miały odpowiednio dług czas na wzrost i na lato będziesz mogła cieszyć się z nowych pędów oraz owoców. Najprostszym sposobem na rozmnażanie roślin jest ucięcie niewielkiego pędu od głównej rośliny i włożenie go do wody. Po pewnym czasie nowa roślina powinna wypuścić korzenie i wtedy można ją przesadzić do ziemi. Proces ten jest skuteczny, ale i wymaga czasu. Niektóre rośliny można odcinać na zimę i do wiosny otrzymać je w wodzie, by wypuściły korzenie. Na szczęście możesz ten proces nieco przyspieszyć. Naturalny ukorzeniacz do roślin sprawi, że wypuszczanie nowych korzeni będzie szybsze. To bezpieczny sposób dla roślin.

Wymieszaj 1 łyżkę z wodą i zanurz w tym rośliny. Sadzonki wystrzelają jak szalone

Zdarza się, że wsadzona do wody sadzonka zaczyna gnić zamiast wypuszczać nowe korzenie. Za taki stan rzeczy odpowiadają bakteria oraz choroby. Dobrym sposobem na rozmnażanie roślin są ukorzeniacze, które chronią sadzonki. Ukorzeniacz do roślin możesz przygotować sama w domu. Posiada on wiele drogocennych witamin i minerałów, które sprawią, że roślina się dobrze ukorzeni. Aby zrobić domowy ukorzeniacz potrzebujesz jedynie wody i 1 łyżkę miodu. W ciepłej (ale nie wrzącej) wodzie wymieszaj miód. Powinien być to naturalny miód z domowej pasieki. Nie może ona zawierać sztucznych składników. Kiedy woda ostygnie zanurz w niej na kilka sekund sadzonki. Dzięki temu szczepy będą nadawać się do rozsadzenia i szybciej wypuszczą swój system korzeniowy. Miód stosowany w ogrodnictwie wspiera procesy wzrostu - przyspiesza je i sprawia, że rośliny rosną bujniejsze. Dodatkowo miód poprawia aktywność mikrobiologiczną w glebie, co ma przełożenie na wygląd i zdrowie sadzonek.

