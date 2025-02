Zrób to teraz i na Wielkanoc podlewaj hortensje. Zakwitną niczym w azjatyckim ogrodzie botanicznym. Domowy nawóz do hortensji, dzięki któremu już nigdy nie kupisz go w sklepie

Wsyp 4 łyżki do słoiczka i postaw w toalecie, a aromatyczny zapach rozniesie się po całym pomieszczeniu. Usunie brzydkie zapachy na dobre. Naturalny zapach do toalety

Czym wiosną nawozić hortensje?

Hortensje to proste w uprawie krzewy ogrodowe. Naturalnie pochodzą z Azji jednak już od dawna sadzone są w polskich ogrodach i na działkach. Hortensje to bujne krzewy ozdobne, które wiosną i latem obsypują kulistymi kwiatami. Przepięknie ozdabiają każdy ogród i przyciągają spojrzenia. W pielęgnacji hortensji wymagane jest regularne nawożenie. Ogrodnicy wskazują przede wszystkim dwa terminy, kiedy powinniśmy dostarczyć nawóz do hortensji. Pierwszy z nich jest na wiosnę. w tym czasie hortensje potrzebują nawozów o długotrwałym działaniu, które pobudza procesy kwitnienie oraz wzmocnią system korzeniowy. Drugi termin nawożenia hortensji to jesień. W tym czasie stosuje się nawozy wzmacniające i przygotowujące roślinę do okresu zimowego.

Pierwsze, wiosenne nawożenie hortensji powinno skupiać się na dostarczeniu roślinie substancji odżywczych, które wzmocnią i wydłużą procesy kwitnienia. W tym czasie warto stosować odżywki bogate w azot, fosfor oraz potas. Wszystkie te składniki świetnie poprawiają kondycję rośliny, a azot dodatkowo w niewielki stopniu pomaga w zakwaszaniu gleby. Świetnym sposobem na nawożenie hortensji na wiosnę jest domowy kompost lub odżywka z pokrzywy. Posiadając ogród warto pomyśleć pomyśleć o kompostowniku. Pomoże on w przygotowywaniu nawozów, a także ograniczy organiczne śmieci. Do przygotowania kompostownika potrzebujesz wiadra lub skrzynki z wyciętym dnem. Kompostownik musi bowiem mieć kontakt z glebą oraz przepływ powietrza. Do kompostownika możesz wrzucać organiczne śmieci z ogrodu, taki jak gałęzie po koszeniu, liście, a także niektóre resztki z kuchni. Dojrzewanie kompostu trwa około 18 miesięcy i jest to stały proces. Na dole kompostownika będzie już gotowy kompost, podczas gdy na górze nadal będzie się ona wytwarzał. Dojrzały kompost wyróżnia się jednolitą konsystencją i charakterystycznym zapachem świeżej ziemi. Tak przygotowanym kompostem możesz podsypywać krzewy hortensji.

Rozcieńczam i na Wielkanoc podlewam tym hortensje. Co roku bujnie obsypują kwiatami

Nieco szybszym, ale równie skutecznym sposobem nawożenia hortensji jest odżywka z pokrzywy. Wystarczy, że zbierzesz 1 kilogram liści pokrzywy i zalejesz go 10 litrami wody. Całość należy przykryć, najlepiej jest wykorzystać do tego gazę i odstawić na kilka tygodni w ciemnie miejsca. Po tym czasie odżywka do hortensji powinna być gotowa. Przed użyciem rozcieńczaj ją z wodą w proporcjach 1:10 podlewaj hortensje. Odżywka z pokrzywy świetnie wzmocni cały krzew i sprawi, że będzie on lepiej kwitł przez cały sezon.

