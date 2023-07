Są łudząco podobne do porzeczek ale ich spożycie jest śmiertelnie niebezpieczne. Zjedzenie kilku sztuk może skończyć się śmiercią. Nigdy nie jedz tych owoców

Nigdy nie jedz tych owoców. Są śmiertelnie niebezpieczne

Niektóre trujące rośliny są łudząco podobne do tych jadalnych. Nigdy nie spożywaj ich, gdy nie jesteś pewien. Popularna porzeczka to pyszny owoc bogaty w cenne witaminy i składniki, jednak lepiej unikać zrywania porzeczek z niewiadomych źródeł. Można je bowiem pomylić z silnie trującym wiciokrzewem pospolitym. Jest to krzew, który powszechnie występuje w Polsce, a jego spożycie jest silnie niebezpieczne. Wiciokrzew pospolity kwitnie od maja do czerwca, a latem pojawiają się na nim pierwsze owoce. To właśnie one są podobne do porzeczek i bardzo trujące. Owoce wiciokrzewu pospolitego mają średnicę ok. 1 cm i zaczynaj połączone są w małe grupki. Często zjadane są przez ptaki, ale ludzie nigdy nie powinny po nie sięgać. Owoce wiciokrzewu pospolitego zawierają w sobie ksylosteinę. To silnie podrażniająca substancja, która potężnie osłabia układ pokarmowy, serce oraz zaburza pracę układu nerwowego. Zjedzenie już kilku takich owoców może być śmiertelne. Wśród objawów zatrucia owocami wiciokrzewu pospolitego jest silna biegunka, kolka, wymioty oraz zaburzenia oddychania.

