Po obiedzie zamiast wyrzucać zalewam wodą i podlewam porzeczki. Krzaczki uginają się od soczystych owoców. Bez chemii i sztucznych środków. Ekologiczna odżywka do porzeczek

Odpowiednie nawożenie sadzonek i krzewów owocowych jest bardzo ważne. To warunek konieczny jeżeli chcesz cieszyć się bujnymi plonami. W wielu przypadkach w zupełności sprawdzą się domowe odżywki i nawozy. Tak jest w przypadku porzeczek. Aby latem porzeczki obrodziły w soczyste owoce wystarczy, że będziesz krzaczki podlewać domową odżywką z obierek po ziemniakach. Przygotuj obierki po ziemniakach i zalej je gorącą wodą w proporcjach 1:10. Całość odstaw do wystygnięcia i przecedź przez sito. Tak przygotowanym wywarem podlewaj krzewy z porzeczkami. Rób to raz na dwa lub trzy tygodnie. Latem zobaczysz efekty. Porzeczki obrodzą w soczyste i słodkie owoce.

Co dają obierki po ziemniakach w nawożeniu porzeczek?

Obierki po ziemniakach to cenne źródło wielu witamin oraz minerałów. Zawierają one duże ilości skrobi, która przyspiesza procesy wzrostu roślin, stymuluje systemy korzeniowe oraz przyspiesza kiełkowanie. Zawartość polifenoli pozytywnie wpływa na kondycję roślin. Stają się ona silniejsze i zdrowsze. Dodatkowo obierki z ziemniaki to bogate źródło witaminy C, A, E oraz witamin z grupy B i kwasów organicznych. Co ważne, stosowanie nawozów i odżywek na bazie obierek po ziemniakach odstrasza szkodniki i chroni rośliny przed popularnymi chorobami.

