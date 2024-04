Zamiast do aromatycznego obiadu dodaję to do pralki podczas prania białych ręczników. Jeszcze nigdy ręczniki nie były tak pachnące i miękkie. Biel daje po oczach

Wsypuję to do wody i energicznie mieszam. Pranie tapicerki stało się przyjemnością. Plamy z kanapy znikają w mgnieniu oka. Sposób na czyszczenie tapicerki

Zamiast do garnka z obiadem wrzuć do pralki podczas prania ręczników. Zobaczysz, że warto

W ostatnim czasie coraz więcej osób rezygnuje z kupnych środków piorących na rzecz naturalnych sposobów. Popularne staje się zwłaszcza pranie z wykorzystaniem dobrodziejstw natury. Proszki do prania oraz płyny do płukania zastępujemy sodą oczyszczoną oraz octem. W przypadku prania ręczników świetnie sprawdzi się także gliceryna oraz sól kuchenna. Jednym z mniej znanych sposobów na pranie ręczników są liście laurowe. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że liście laurowe dodane do pralki potrafią doprać plamy i chronić kolory w wysokich temperaturach. Wystarczy, że do bawełnianego woreczka włożysz kilka kilka liści laurowych i wrzucisz je bezpośrednio do bębna pralki. Aby efekt był jeszcze skuteczniejszy możesz dosypać 4 łyżeczki sody oczyszczonej. Liście laurowe mają właściwości wybielające, a przy tym są bezpieczne dla tkanin. Uprane ręczniki będą czyste i pachnące. Dodatek sody oczyszczonej sprawi, że ręczniki nie będą sztywne.

Patent dla cierpliwych. Namaczanie ręczników w naparze z liście laurowych

Liście laurowe znane są również ze swoich właściwości chroniących kolor. Świetnie sprawdzą się w przypadku zafarbowanych ręczników. To jednak patent dla cierpliwych. Wrzuć kilka liści laurowych do wody i gotuj całość przez kilkadziesiąt minut. Napar odstaw do wystygnięcia, a następnie włóż do niego zafarbowane tkaniny. Mocz je przez około kilka godzin. Po tym czasie upierz ręczniki w pralce.

