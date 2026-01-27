Mieszkanka Podkarpacia najstarszą Polką. Anna Winiarska niebawem skończy 111 lat!

Agnieszka Przystaś
2026-01-27 14:41

Najdłużej żyjąca Polka mieszka na Podkarpaciu! To pani Anna Winiarska z Huty Gogołowskiej. Kobieta w lutym będzie obchodzić swoje 111. urodziny. Szczegóły poniżej.

Mieszkanka Podkarpacia najstarszą Polką.

Autor: GOV.PL/ Materiały prasowe
  • Najstarsza Polka, Jadwiga Żak-Stewart, zmarła w wieku 113 lat.
  • Na miejscu najstarszej Polki zastąpiła ją pani Anna Winiarska z Huty Gogołowskiej na Podkarpaciu.
  • Pani Anna w lutym skończy 111 lat, a jej życie to przykład ciężkiej pracy i oddania rodzinie.

W poniedziałek, 26 stycznia media obiegła wieść, że najstarsza do tej pory Polka Jadwiga Żak-Stewart zmarła w wieku 113 lat. Kobieta mieszkała w Łodzi, gdzie zamieszkała po powrocie ze Stanów Zjednoczonych. O śmierci pani Jadwigi informował Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Więcej: Nie żyje najstarsza Polka! Jadwiga Żak-Stewart miała 113 lat. "Łódź zapamięta Panią"

Najstarsza Polka mieszka w województwie podkarpackim 

Według ustaleń "Nowin" obecnie najdłużej żyjącą Polką jest pani Anna Winiarska z z Huty Gogołowskiej. Jej urodziny wypadają 23 lutego - skończy wtedy 111 lat! Seniorka urodziła się w 1915 roku w Hucie Gogołowskiej w powiecie strzyżowskim. Tam również z mężem prowadziła gospodarstwo rolne. Swoje życie poświęciła pracy w gospodarstwie oraz dzieciom. Doczekała się czwórki dzieci – córki i trzech synów.

W jej życiu zaszło wiele zmian - przeżyła dwie wojny i zmiany ustrojowe. Była świadkiem przemian społecznych i technologicznych. 

