Podróżując po Polsce, łatwo dojść do wniosku, że wciąż kryje ona wiele zaskakujących miejsc. Jednym z nich jest miasto nazywane "małym Rzymem", które choć doskonale znane z telewizji, nadal potrafi zaskoczyć turystów. Gdzie znajdziemy urokliwe wzgórza, zabytkową starówkę i tajemnicze korytarze pod ziemią?

Zasłynęło w serialu TVP1. To miasto zachwyca turystów

Sandomierz to jedno z tych polskich miast, które niemal każdy potrafi wskazać na mapie. Jednym kojarzy się z malowniczą starówką i widokiem na Wisłę, innym z serialowym księdzem Mateuszem, a jeszcze innym z tajemniczymi korytarzami biegnącymi pod rynkiem. To miejsce, które łączy historię, legendy i turystyczne atrakcje, przyciągając gości przez cały rok.

Serial, który rozsławił miasto w całej Polsce

Choć Sandomierz od wieków był ważnym ośrodkiem historycznym i administracyjnym, prawdziwy boom turystyczny nastąpił wraz z emisją serialu "Ojciec Mateusz". Tytułowy ksiądz detektyw, grany przez Artura Żmijewskiego, rozwiązuje zagadki kryminalne właśnie w scenerii sandomierskich ulic, rynku i zabytków.

Dzięki serialowi miasto zyskało ogromną rozpoznawalność, a turyści chętnie odwiedzają miejsca znane z ekranu – Rynek Starego Miasta, Bramę Opatowską czy okolice katedry. Dla wielu osób to właśnie telewizyjna produkcja stała się impulsem do pierwszej wizyty w tym świętokrzyskim mieście.

Podziemna Trasa Turystyczna w Sandomierzu – spacer pod rynkiem

Jedną z największych atrakcji Sandomierza jest Podziemna Trasa Turystyczna, biegnąca pod Starym Miastem i okolicznymi kamienicami. To sieć dawnych piwnic i korytarzy, które służyły niegdyś jako magazyny kupieckie, a także schronienie dla mieszkańców w czasie zagrożeń. Trasa ma około 470 metrów długości i prowadzi kilka metrów pod ziemią. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem, który opowiada nie tylko o historii miasta, ale również o legendach i dramatycznych wydarzeniach, jakie rozgrywały się w podziemiach.

W Sandomierzu oprócz trasy pod ziemią warto odwiedzić także m.in.:

  • Katedrę Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,
  • Bramę Opatowską,
  • Zamek Królewski,
  • Wąwozy lessowe.
