Proboszcz z Małopolski pokazał wiernym rachunek za prąd. Ile kosztuje utrzymanie kościoła?

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-01-21 4:24

Rachunki grozy dotarły także do parafii. Proboszcz z Małopolski zdecydował się ujawnić wiernym, ile kosztuje utrzymanie kościoła w czasach drogiej energii. Kwota na fakturze za prąd może zaskakiwać, a to przecież tylko jeden z wielu wydatków, z jakimi na co dzień musi mierzyć się parafia.

Rachunki w kościele

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Super Express Google News
  • Proboszcz z Małopolski ujawnił parafianom szokujący rachunek za prąd, który opiewa na tysiące złotych.
  • W dobie rosnących cen energii, utrzymanie kościoła staje się ogromnym wyzwaniem, z którym borykają się parafie w całej Polsce.
  • Wsparcie wiernych jest kluczowe, by kościoły mogły funkcjonować. Sprawdź, jak parafia w Spytkowicach radzi sobie z rachunkami!

Proboszcz pokazał wiernym rachunek za prąd

W jednej z małopolskich parafii energetyczne realia coraz częściej stają się tematem rozmów także wśród wiernych. Proboszcz parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach postanowił więc otwarcie podzielić się z parafianami informacją o wysokości ostatniego rachunku za energię elektryczną – kwota robi wrażenie, bo wyniosła 9027 zł. 

Polecany artykuł:

Ksiądz w ekstremalnych warunkach szedł po kolędzie. Nie zatrzymała go nawet śni…

Jak parafia radzi sobie z rachunkami?

Rosnące ceny energii sprawiają, że utrzymanie kościoła staje się coraz większym wyzwaniem. Parafie, podobnie jak gospodarstwa domowe, muszą szukać sposobów na opłacenie wysokich rachunków za prąd i ogrzewanie. W wielu miejscach tak jak w małopolskiej parafii kluczowe okazuje się wsparcie wiernych. W Spytkowicach parafianie w ostatnim czasie solidnie przyłożyli się do wsparcia kościoła, bowiem ich ofiary były naprawdę wysokie. 

Na ogrzewanie kościoła zebrano 150 kopert na sumę 12050 zł. Bez kopert było 5013 zł. Dało to łączną sumę 17063 zł. Bóg zapłać. Ostatni rachunek za energię elektryczną wynosił 9 027 zł do zapłacenia w terminie do 12 stycznia 2026 r. - poinformował duchowny w mediach społecznościowych.

Rachunek parafii a codzienne funkcjonowanie

Kościoły i parafie, choć korzystają z szeregu źródeł finansowania – od ofiar na tacę po wpłaty za intencje mszalne – często muszą mierzyć się z kosztami, które rosną bardzo szybko. Wysokie rachunki za prąd i ogrzewanie to tylko jeden z przykładów wyzwań, które stoją przed lokalnymi wspólnotami, szczególnie w sezonie zimowym.

Sonda
Jak oceniasz obecny system finansowania Kościoła katolickiego w Polsce?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KSIĄDZ
PIENIĄDZE
KOŚCIÓŁ