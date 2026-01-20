Trasa Jazdobusa – Polska w drodze

Jazdobus odwiedza Ciechocinek, Kołobrzeg, Nałęczów i Busko-Zdrój, oferując mieszkańcom spotkania z twórcami, autografy, pamiątki i projekcje filmu „Dalej Jazda!” (cz. 1) przed premierą kontynuacji.

Projekt łączy kino, bezpośredni kontakt z artystami oraz warsztaty poświęcone dobrostanowi psychicznemu. W programie znalazły się bezpłatne projekcje pierwszej części „Dalej Jazda!”, spotkania z aktorami, reżyserem i producentką, autografy oraz warsztat „Szczęście bez miary”, prowadzony przez psycholożkę Ewę Krawczyńską.

30 stycznia 2026 roku wszystkie wydarzenia odbędą się w Buskim Samorządowym Centrum Kultury przy ul. Mickiewicza 22.

O 15:00 rozpocznie się warsztat „Szczęście bez miary”, poświęcony roli humoru i optymizmu w codziennym życiu. Spotkanie poprowadzi psycholożka Ewa Krawczyńska.

W godzinach 16:00–18:00 zaplanowano projekcję pierwszej części „Dalej Jazda!” oraz spotkanie z aktorkami Małgorzatą Rożniatowską i Marią Winiarską, reżyserem Mariuszem Kuczewskim oraz producentką Magdaleną Kuczewską.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Finał styczniowej trasy Jazdobusa w Busku-Zdroju – „Dalej Jazda! 2” i gwiazdy na żywo

„Dalej Jazda! 2” – o czym jest?

Film kontynuuje losy rodziny Gugulaków. Józiek i Ela przygotowują się do ślubu, Antoni Kryska zakochuje się w pani Danusi (Maria Winiarska), Barbara zatrudnia ekipę Rafała (Sebastian Stankiewicz) do remontu domu, a Proboszcz (Cezary Pazura) pojawia się w kluczowych momentach przygotowań.

Druga część rozwija znane wątki, wprowadza nowe postacie i relacje, podkręca humor i emocje, a życie bohaterów – jak mówi tytuł – „jedzie dalej”.

Zwiastun zapowiada film, który bawi do łez i wzrusza, pokazując, że miłość, rodzina i przyjaźń zawsze są ważniejsze niż wszystkie przeciwności.

Patronem trasy Jazdobusa jest sieć aptek franczyzowych Dr. Max.

„Dalej Jazda! 2” od 6 lutego 2026 w kinach w całej Polsce!