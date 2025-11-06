„Dalej jazda 2”. Seniorzy wracają, by udowodnić, że na miłość nigdy nie jest za późno [ZWIASTUN]

Anna Szubińska
2025-11-06 14:56

To już pewne – „Dalej jazda 2” trafi do polskich kin 6 lutego 2026 roku. Kontynuacja przebojowej komedii Mariusza Kuczewskiego doczekała się właśnie pierwszego zwiastuna, który natychmiast podbił sieć. Produkcja zapowiada się na jedną z najcieplejszych i najbardziej wzruszających premier nowego roku.

"Dalej jazda 2" - powrót ukochanych bohaterów

W drugiej części filmu "Dalej jazda" widzowie ponownie spotkają się z duetem, który skradł serca publiczności – Jóźkiem i Elą Gugulakami, a w tych rolach znakomici Marian Opania i Małgorzata Rożniatowska. Tym razem film zabiera ich w nową, nie mniej zwariowaną podróż: para postanawia… ponownie wziąć ślub!

Jak zapowiadają twórcy, "Dalej jazda 2" to film, który ma udowodnić, że na miłość, życie i spełnianie marzeń nigdy nie jest za późno**. Józiek i Ela, czyli stare dobre małżeństwo, powracają w drugiej części, aby… wziąć ślub! Przygotowania do uroczystości przeradzają się w serię zabawnych i zaskakujących wydarzeń: od zaginionej panny młodej, wzruszającej podróży w rodzinne strony, aż po spotkanie, dzięki któremu Antoni Kryska ma szansę na miłość życia. Cała historia prowadzi do wzruszającego finału, w którym miłość, rodzina i przyjaźń okazują się ważniejsze niż wszystkie przeciwności.

Zwiastun już w sieci

Zwiastun „Dalej jazda 2” jest już dostępny w sieci i pokazuje, że twórcy pozostali wierni ciepłemu tonowi pierwszej części. Nie brakuje humoru, emocji i charakterystycznej dla serii energii. Obok Opani i Rożniatowskiej ponownie zobaczymy Julię Wieniawę, Anitę Sokołowską i Wiktora Zborowskiego.

Reżyserem filmu jest ponownie Mariusz Kuczewski, a scenariusz napisał Marcin Baczyński. Za produkcję odpowiada studio DreamLake, które zapowiada, że „Dalej jazda 2” będzie nie tylko komedią o seniorach, ale przede wszystkim historią o odwadze, uczuciach i życiu z uśmiechem – niezależnie od wieku.

Nie spodziewaliśmy się aż tak wielkiego sukcesu pierwszej części, która doskonale ‘oglądała się’ zarówno w kinie, jak i na platformach streamingowych. To ogromny kredyt zaufania od widzów, ale też ogromna odpowiedzialność i wyzwanie, ponieważ dobry sequel to jedna z najtrudniejszych form filmowych. Na szczęście pierwsze testowe projekcje napawają nas ogromnym optymizmem"

- zapewnia Mariusz Kuczewski. Zapowiada się więc ciepły hit na zimowe wieczory. Oby do lutego!

