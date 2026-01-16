W tym województwie jest najmniej cudzoziemców. Stanowią mniej niż 1%

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-01-16 3:53

To województwo wyraźnie odstaje od reszty kraju. Podczas gdy liczba cudzoziemców w Polsce systematycznie rośnie, w jednym regionie ich udział wśród mieszkańców nie przekracza nawet 1 proc. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczące stanu na koniec lipca 2025 roku, pokazują zaskakującą różnicę na mapie migracyjnej kraju.

Mapa - pinezka Kielce

i

Autor: Denis Kvarda/ Shutterstock
Super Express Google News
  • Województwo świętokrzyskie wyróżnia się najniższym odsetkiem cudzoziemców w Polsce, stanowiącym mniej niż 1% mieszkańców.
  • Najnowsze dane GUS z lipca 2025 roku pokazują, że liczba pracujących cudzoziemców w Polsce przekroczyła 1,1 mln, z czego 67% to obywatele Ukrainy.
  • Cudzoziemcy wybierają Polskę głównie ze względu na pracę, bliskość kulturową, bezpieczeństwo oraz dostęp do edukacji i świadczeń.
  • Dlaczego region świętokrzyski jest najmniej atrakcyjny dla imigrantów i jakie są tego konsekwencje?

Cudzoziemcy w Polsce - dane GUS

Według najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, na ostatni dzień lipca 2025 r. liczba cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce przekroczyła 1,1 mln osób – to blisko 6,2% więcej niż rok wcześniej i kolejny dowód na rosnącą rolę obcokrajowców na naszym rynku pracy.

Dominującą grupę wśród obcokrajowców stanowią obywatele Ukrainy, których było około 741 tys. osób, co stanowiło aż 67% całej populacji cudzoziemców pracujących w Polsce na koniec lipca 2025 r. Gdzie jednak obcokrajowców w Polsce było najmniej?

Polecany artykuł:

Najpiękniejsze wsie w województwie pomorskim. Tu chce się wracać!

Województwo świętokrzyskie z najmniejszą liczbą cudzoziemców w Polsce

Zdecydowanie najmniejszy odsetek cudzoziemców pracujących w Polsce odnotowano w województwie świętokrzyskim, gdzie ich udział nie przekraczał 1% całej populacji pracujących cudzoziemców. Oznacza to, że najprawdopodobniej region ten – w porównaniu z innymi częściami kraju – pozostaje najmniej atrakcyjny dla imigrantów pod względem rynku pracy.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

W tych województwach Ukraińców jest najwięcej

Polska i Ukraina
6 zdjęć

Dlaczego obcokrajowcy przyjeżdżają do Polski?

Cudzoziemcy przyjeżdżają do Polski z kilku bardzo konkretnych powodów, a kluczową rolę odgrywają:

  • Praca i zarobki: najważniejszym magnesem jest rynek pracy. 
  • Bliskość geograficzna i kulturowa: dla obywateli Ukrainy, Białorusi czy Gruzji Polska jest krajem stosunkowo bliskim – zarówno pod względem odległości, jak i kultury czy języka. Łatwiejsza adaptacja sprawia, że wielu migrantów decyduje się właśnie na ten kierunek, często na dłużej.
  • Bezpieczeństwo i stabilność: Polska postrzegana jest jako kraj bezpieczny, stabilny politycznie i gospodarczo. Dla osób uciekających przed wojną, kryzysem gospodarczym czy represjami politycznymi to jeden z kluczowych argumentów za przyjazdem i pozostaniem.
  • Dostęp do edukacji i świadczeń: część cudzoziemców przyjeżdża do Polski na studia lub z myślą o edukacji dzieci. Polskie uczelnie są coraz bardziej rozpoznawalne, a koszty nauki i życia – niższe niż w Europie Zachodniej. 
  • Członkostwo w Unii Europejskiej: Polska jako kraj UE daje szansę na stabilny start w Europie. 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CUDZOZIEMCY W POLSCE
CUDZOZIEMCY