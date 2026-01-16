W tym województwie jest najmniej cudzoziemców. Stanowią mniej niż 1%

- Województwo świętokrzyskie wyróżnia się najniższym odsetkiem cudzoziemców w Polsce, stanowiącym mniej niż 1% mieszkańców.
- Najnowsze dane GUS z lipca 2025 roku pokazują, że liczba pracujących cudzoziemców w Polsce przekroczyła 1,1 mln, z czego 67% to obywatele Ukrainy.
- Cudzoziemcy wybierają Polskę głównie ze względu na pracę, bliskość kulturową, bezpieczeństwo oraz dostęp do edukacji i świadczeń.
- Dlaczego region świętokrzyski jest najmniej atrakcyjny dla imigrantów i jakie są tego konsekwencje?
Cudzoziemcy w Polsce - dane GUS
Według najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, na ostatni dzień lipca 2025 r. liczba cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce przekroczyła 1,1 mln osób – to blisko 6,2% więcej niż rok wcześniej i kolejny dowód na rosnącą rolę obcokrajowców na naszym rynku pracy.
Dominującą grupę wśród obcokrajowców stanowią obywatele Ukrainy, których było około 741 tys. osób, co stanowiło aż 67% całej populacji cudzoziemców pracujących w Polsce na koniec lipca 2025 r. Gdzie jednak obcokrajowców w Polsce było najmniej?
Województwo świętokrzyskie z najmniejszą liczbą cudzoziemców w Polsce
Zdecydowanie najmniejszy odsetek cudzoziemców pracujących w Polsce odnotowano w województwie świętokrzyskim, gdzie ich udział nie przekraczał 1% całej populacji pracujących cudzoziemców. Oznacza to, że najprawdopodobniej region ten – w porównaniu z innymi częściami kraju – pozostaje najmniej atrakcyjny dla imigrantów pod względem rynku pracy.
W tych województwach Ukraińców jest najwięcej
Dlaczego obcokrajowcy przyjeżdżają do Polski?
Cudzoziemcy przyjeżdżają do Polski z kilku bardzo konkretnych powodów, a kluczową rolę odgrywają:
- Praca i zarobki: najważniejszym magnesem jest rynek pracy.
- Bliskość geograficzna i kulturowa: dla obywateli Ukrainy, Białorusi czy Gruzji Polska jest krajem stosunkowo bliskim – zarówno pod względem odległości, jak i kultury czy języka. Łatwiejsza adaptacja sprawia, że wielu migrantów decyduje się właśnie na ten kierunek, często na dłużej.
- Bezpieczeństwo i stabilność: Polska postrzegana jest jako kraj bezpieczny, stabilny politycznie i gospodarczo. Dla osób uciekających przed wojną, kryzysem gospodarczym czy represjami politycznymi to jeden z kluczowych argumentów za przyjazdem i pozostaniem.
- Dostęp do edukacji i świadczeń: część cudzoziemców przyjeżdża do Polski na studia lub z myślą o edukacji dzieci. Polskie uczelnie są coraz bardziej rozpoznawalne, a koszty nauki i życia – niższe niż w Europie Zachodniej.
- Członkostwo w Unii Europejskiej: Polska jako kraj UE daje szansę na stabilny start w Europie.