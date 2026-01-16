W tym województwie jest najmniej cudzoziemców. Stanowią mniej niż 1%

Województwo świętokrzyskie wyróżnia się najniższym odsetkiem cudzoziemców w Polsce, stanowiącym mniej niż 1% mieszkańców.

Najnowsze dane GUS z lipca 2025 roku pokazują, że liczba pracujących cudzoziemców w Polsce przekroczyła 1,1 mln, z czego 67% to obywatele Ukrainy.

Cudzoziemcy wybierają Polskę głównie ze względu na pracę, bliskość kulturową, bezpieczeństwo oraz dostęp do edukacji i świadczeń.

Dlaczego region świętokrzyski jest najmniej atrakcyjny dla imigrantów i jakie są tego konsekwencje?

Cudzoziemcy w Polsce - dane GUS

Według najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, na ostatni dzień lipca 2025 r. liczba cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce przekroczyła 1,1 mln osób – to blisko 6,2% więcej niż rok wcześniej i kolejny dowód na rosnącą rolę obcokrajowców na naszym rynku pracy.

Dominującą grupę wśród obcokrajowców stanowią obywatele Ukrainy, których było około 741 tys. osób, co stanowiło aż 67% całej populacji cudzoziemców pracujących w Polsce na koniec lipca 2025 r. Gdzie jednak obcokrajowców w Polsce było najmniej?

Województwo świętokrzyskie z najmniejszą liczbą cudzoziemców w Polsce

Zdecydowanie najmniejszy odsetek cudzoziemców pracujących w Polsce odnotowano w województwie świętokrzyskim, gdzie ich udział nie przekraczał 1% całej populacji pracujących cudzoziemców. Oznacza to, że najprawdopodobniej region ten – w porównaniu z innymi częściami kraju – pozostaje najmniej atrakcyjny dla imigrantów pod względem rynku pracy.

Dlaczego obcokrajowcy przyjeżdżają do Polski?

Cudzoziemcy przyjeżdżają do Polski z kilku bardzo konkretnych powodów, a kluczową rolę odgrywają: