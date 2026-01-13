Najpiękniejsze wsie w województwie pomorskim. Tu chce się wracać!

Niedocenione perły Pomorza

Pomorskie kojarzy się głównie z Bałtykiem, szerokimi plażami i popularnymi kurortami. Tymczasem z dala od zatłoczonych lokalizacji kryją się miejsca, które zachwycają ciszą, naturą i autentycznym klimatem regionu. To niewielkie miejscowości, gdzie wciąż żywe są kaszubskie tradycje, a krajobraz tworzą jeziora, lasy i zabytkowa zabudowa. Najpiękniejsze wsie w województwie pomorskim przyciągają nie tylko turystów szukających spokoju, ale też tych, którzy chcą poznać Pomorze od nieco innej strony.

Najpiękniejsze wsie w województwie pomorskim

Polskie wsie od lat zachwycają różnorodnością - od górskich osad, przez mazurskie przystanie nad jeziorami, po nadmorskie i kaszubskie miejscowości północy kraju. Co ciekawe, Pomorze wyróżnia się na tym tle szczególnie, bowiem to region, gdzie wieś bardzo często łączy bliskość natury z silnie zakorzenioną tradycją i historią.

Najpiękniejsze wsie w województwie pomorskim charakteryzują się malowniczym położeniem w których nie dominuje masowa turystyka, a codzienne życie toczy się wolniej, zgodnie z rytmem przyrody. Właśnie ta harmonia krajobrazu, tradycji i ciszy sprawia, że tak łatwo zapadają w pamięć i przyciągają tych, którzy szukają prawdziwego odpoczynku. O jakich konkretnie lokalizacjach mowa? Tego dowiecie się sprawdzając naszą galerię zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najpiękniejsze wsie w województwie pomorskim

Województwo pomorskie - co ciekawego skrywa ten region Polski?

Województwo pomorskie to jeden z najbardziej różnorodnych i atrakcyjnych regionów w Polsce. Łączy w sobie dostęp do Morza Bałtyckiego, setki jezior, rozległe lasy oraz bogatą historię sięgającą czasów średniowiecza. To tutaj znajdują się ruchome wydmy Słowińskiego Parku Narodowego, kaszubskie wsie pielęgnujące własny język i tradycje, a także zabytkowe miasta z Gdańskiem na czele.

Wybrano najlepsze gminy w woj. pomorskim. Jest zmiana lidera

Gdańsk i okolice znikną z Polski. "Skutki byłyby katastrofalne"