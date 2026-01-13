Najpiękniejsze wsie w województwie pomorskim. Tu chce się wracać!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-01-13 5:50

Województwo pomorskie to nie tylko Bałtyk, Trójmiasto i zatłoczone kurorty. Prawdziwe perełki tego regionu kryją się z dala od głównych tras, a mianowicie w niewielkich wsiach, gdzie czas płynie wolniej. Oto 10 najpiękniejszych wsi na Pomorzu, do których turyści wracają z prawdziwą przyjemnością.

Super Express Google News

Niedocenione perły Pomorza

Pomorskie kojarzy się głównie z Bałtykiem, szerokimi plażami i popularnymi kurortami. Tymczasem z dala od zatłoczonych lokalizacji kryją się miejsca, które zachwycają ciszą, naturą i autentycznym klimatem regionu. To niewielkie miejscowości, gdzie wciąż żywe są kaszubskie tradycje, a krajobraz tworzą jeziora, lasy i zabytkowa zabudowa. Najpiękniejsze wsie w województwie pomorskim przyciągają nie tylko turystów szukających spokoju, ale też tych, którzy chcą poznać Pomorze od nieco innej strony.

Polecany artykuł:

Chińczycy zakochali się w polskim rękodziele. U nich nie ma takich perełek

Najpiękniejsze wsie w województwie pomorskim

Polskie wsie od lat zachwycają różnorodnością - od górskich osad, przez mazurskie przystanie nad jeziorami, po nadmorskie i kaszubskie miejscowości północy kraju. Co ciekawe, Pomorze wyróżnia się na tym tle szczególnie, bowiem to region, gdzie wieś bardzo często łączy bliskość natury z silnie zakorzenioną tradycją i historią.

Najpiękniejsze wsie w województwie pomorskim charakteryzują się malowniczym położeniem w których nie dominuje masowa turystyka, a codzienne życie toczy się wolniej, zgodnie z rytmem przyrody. Właśnie ta harmonia krajobrazu, tradycji i ciszy sprawia, że tak łatwo zapadają w pamięć i przyciągają tych, którzy szukają prawdziwego odpoczynku. O jakich konkretnie lokalizacjach mowa? Tego dowiecie się sprawdzając naszą galerię zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najpiękniejsze wsie w województwie pomorskim

Najpiękniejsze wsie w woj. pomorskim
11 zdjęć

Województwo pomorskie - co ciekawego skrywa ten region Polski?

Województwo pomorskie to jeden z najbardziej różnorodnych i atrakcyjnych regionów w Polsce. Łączy w sobie dostęp do Morza Bałtyckiego, setki jezior, rozległe lasy oraz bogatą historię sięgającą czasów średniowiecza. To tutaj znajdują się ruchome wydmy Słowińskiego Parku Narodowego, kaszubskie wsie pielęgnujące własny język i tradycje, a także zabytkowe miasta z Gdańskiem na czele.

Wybrano najlepsze gminy w woj. pomorskim. Jest zmiana lidera

Gdańsk i okolice znikną z Polski. "Skutki byłyby katastrofalne"

QUIZ. Czy poznajesz te dzielnice Gdańska?
Pytanie 1 z 10
W jakiej dzielnicy Gdańska znajduje się ten budynek?
W jakiej dzielnicy Gdańska znajduje się ten budynek?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RANKING
WSIE