Ks. Mirosław zginął w drodze na kolędę. Wierni w szoku. „Był kimś więcej niż kapłanem”

Tragiczne informacje napłynęły z Cerkiewnika w sobotnie popołudnie, 7 lutego. W wyniku poważnego wypadku drogowego na drodze krajowej nr 51 zmarł 67-letni mężczyzna. Jak potwierdził Urząd Miejski w Dobrym Mieście, ofiarą jest ks. Mirosław Pękała – wieloletni proboszcz parafii w Cerkiewniku, który jechał do wiernych z kolędą.