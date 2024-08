Szok! Ben Affleck spotyka się z córką Kennedy'ego! Już zapomniał o J.Lo?

Ben Affleck już ma nową dziewczynę?! Aktor przyłapany z 36-letnią pięknością. Kathleen "Kick" Kennedy to wnuczka brata prezydenta Kennedy'ego

Wieści o tym, że Jennifer Lopez (55 l.) złożyła wniosek o rozwód z Benem Affleckiem (52 l.) wstrząsnęły Hollywood. Już zaczęły się spekulacje wokół tego, kto będzie następny w życiu słynącej z romansów, ślubów i rozwodów J.Lo - podobno sidła zastawia na nią raper Drake. W przypadku Afflecka plotkarze wskazują na jego byłą żonę Jennifer Garner, matkę trójki jego dzieci. Para jest w bardzo dobrych relacjach, a ich publiczne czułości i uśmiechy bywały nie raz przedmiotem plotek w trakcie małżeństwa aktora z Jennifer Lopez. Ale wygląda na to, że ona również poszła już w odstawkę. Wszystkie plotkarskie media w USA z "Page Six" na czele rozgłaszają, że Ben Affleck spotyka się jeszcze z kimś innym! To nie byle kto, bo wnuczka samego Roberta F. Kennedy'ego, brata sławnego prezydenta USA i córka Roberta F. Kennedy'ego Juniora (70 l.). Kathleen "Kick" Kennedy (36 l.) jest piękna i młodsza od J.Lo o kilkanaście lat, podobno zawróciła aktorowi w głowie, jednak boi się, że teraz zostanie jej przyklejona łatka kochanki, która rozbiła małżeństwo gwiazdora. Para nie spotyka się więc oficjalnie razem. Kim jest Kick Kennedy? Sama nazywa się "aktorką, pisarką, aktywistką, filantropką", ale wielkiej kariery nie zrobiła. Występowała w programach telewizyjnych takich jak "Curb Your Enthusiasm" czy "The Newsroom", w 2021 roku Kick zagrała w komediodramacie "Fear And Loathing In Aspen". Jest absolwentką Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii, studiowała historię i teatrologię.Matką Kathleen jest Emily Ruth Black, żona RFK Juniora w latach 1982–1994. Kathleen otrzymała swoje przezwisko "Kick" od prababci. Kathleen „Kick” Kennedy. Zginęła w wieku 28 lat w katastrofie lotniczej w 1948 roku. Czy słynna "klątwa Kennedych" dosięgnie także Kathleen i Afflecka?

Jennifer Lopez złożyła pozew rozwodowy w drugą rocznicę ślubu. Gwiazda i Ben Affleck wojują o pieniądze, nie było intercyzy!

Plotki o kłopotach małżeńskich Jennifer Lopez i Bena Afflecka krążą od kwietnia, teraz wszystko stało się już oficjalne i jasne. Jennifer Lopez złożyła wniosek o rozwód - podały liczne media, w tym TMZ czy Daily Mail. Para była widziana razem pod koniec marca. W maju Affleck wyprowadził się do wynajętego domu, potem zaczęto plotkować o tym, że małżonkowie sprzedają za 68 milionów dolarów wspólny dom w Beverly Hills, którego tak długo szukali. Lato spędzili osobno, urodziny Jennifer Lopez także odbyły się bez Afflecka. Według informatorów "DM" Ben Affleck w same urodziny Jennifer Lopez kupił nowy dom tylko dla siebie. To warta 20,5 miliona dolarów rezydencja w w Pacific Palisades. Podobno to było kroplą, która przelała kielich goryczy. I wygląda na to, że nie będzie to rozstanie w ciepłej atmosferze, tylko rozwodowa wojna na miarę Angeliny Jolie i Brada Pitta.

Według TMZ kłótnia o pieniądze sprawiła, że J. Lo i aktor nie rozmawiają ze sobą

Jak podaje TMZ, para o dziwo nie podpisała intercyzy. Wartość majątku Jennifer Lopez szacowana jest na około 400 milionów dolarów, Bena Afflecka na około 150 milionów. Mogło się to jednak zmienić w czasie trwania małżeństwa, a skoro brak intercyzy i jakichkolwiek umów finansowych, wszystko, co zarobili od dnia ślubu, stanowi majątek do podziału. Tymczasem oboje pracowali. Affleck wystąpił w "Air" i "Hypnotic", produkował "The Instigators" i kręcił "The Accountant 2". J. Lo wystąpiła w "Shotgun Wedding," "The Mother," "Atlas", i 'This Is Me ... Now', wydała też płytę pod takim tytułem. Motywem przewodnim tych ostatnich dzieł była zresztą miłość do Afflecka... Teraz chyba już niewiele zostało z tej miłości, a przynajmniej z miesiąca miodowego. Według TMZ kłótnia o pieniądze sprawiła, że J. Lo i aktor nie rozmawiają ze sobą. W dodatku Lopez złożyła pozew rozwodowy dokładnie w drugą rocznicę ślubu! Tego bardziej uroczystego, drugiego, a nie pierwszego w Las Vegas. Tak, jakby chciała zemścić się za kupno domu w jej urodziny. Wiadomo też, że Lopez zrzekła się alimentów i poprosiła sędziego o odmowę przyznania takich alimentów mężowi.

Jennifer Lopez i Ben Affleck. Ślub, historia miłości, poprzedni partnerzy

Jennifer Lopez i Ben Affleck odnowili romans po 17 latach od pamiętnego zerwania zaręczyn na kilka dni przed ślubem. 16 lipca 2022 roku wzięli ślub w Las Vegas, 20 sierpnia bardziej uroczysty w Riceboro w stanie Georgia. Dla J Lo to czwarte małżeństwo, dla Afflecka drugie. Piosenkarka i gwiazdor Hollywood pierwszy raz byli parą w latach 2002-2004. Potem każde z nich pospiesznie wzięło ślub z kimś innym. Ben Affleck w 2005 roku ożenił się z aktorką Jennifer Garner. Ma z nią trójkę dzieci, para rozwiodła się w 2018 roku z powodu licznych uzależnień i niewierności Afflecka. Z kolei Jennifer Lopez pospieszyła się wtedy jeszcze bardziej i już w 2004 roku była żoną Marca Anthony'ego. Rozwiodła się z nim w 2014 roku. Był to jej trzeci mąż, poprzedni to Cris Judd (od 2001 do 2003) i Ojani Noa (od 1997 do 1998). W 2021 roku zerwała zaręczyny z baseballistą Alexem Rodriguezem po tym, jak pojawiły się pogłoski o tym, że zdradzał ją z gwiazdką reality show "Southern Charm".

#BenAffleck is keeping up with the Kennedys! Kick Kennedy, a notable member of the famous family, is making headlines for hanging out with Ben after his split from Jennifer Lopez. https://t.co/yULt3ObjNE pic.twitter.com/ArzHeVgZhE— Page Six (@PageSix) August 26, 2024

