Jennifer Lopez wystąpiła o rozwód w rocznicę ślubu! "Nie ma intercyzy ani ugody"

Jennifer Lopez złożyła pozew rozwodowy w drugą rocznicę ślubu. Gwiazda i Ben Affleck wojują o pieniądze, nie było intercyzy!

Plotki o kłopotach małżeńskich Jennifer Lopez i Bena Afflecka krążą od kwietnia, teraz wszystko stało się już oficjalne i jasne. Jennifer Lopez złożyła wniosek o rozwód - podały liczne media, w tym TMZ czy Daily Mail. Para była widziana razem pod koniec marca. W maju Affleck wyprowadził się do wynajętego domu, potem zaczęto plotkować o tym, że małżonkowie sprzedają za 68 milionów dolarów wspólny dom w Beverly Hills, którego tak długo szukali. Lato spędzili osobno, urodziny Jennifer Lopez także odbyły się bez Afflecka. Według informatorów "DM" Ben Affleck w same urodziny Jennifer Lopez kupił nowy dom tylko dla siebie. To warta 20,5 miliona dolarów rezydencja w w Pacific Palisades. Podobno to było kroplą, która przelała kielich goryczy. I wygląda na to, że nie będzie to rozstanie w ciepłej atmosferze, tylko rozwodowa wojna na miarę Angeliny Jolie i Brada Pitta.

Według TMZ kłótnia o pieniądze sprawiła, że J. Lo i aktor nie rozmawiają ze sobą

Jak podaje TMZ, para o dziwo nie podpisała intercyzy. Wartość majątku Jennifer Lopez szacowana jest na około 400 milionów dolarów, Bena Afflecka na około 150 milionów. Mogło się to jednak zmienić w czasie trwania małżeństwa, a skoro brak intercyzy i jakichkolwiek umów finansowych, wszystko, co zarobili od dnia ślubu, stanowi majątek do podziału. Tymczasem oboje pracowali. Affleck wystąpił w "Air" i "Hypnotic", produkował "The Instigators" i kręcił "The Accountant 2". J. Lo wystąpiła w "Shotgun Wedding," "The Mother," "Atlas", i 'This Is Me ... Now', wydała też płytę pod takim tytułem. Motywem przewodnim tych ostatnich dzieł była zresztą miłość do Afflecka... Teraz chyba już niewiele zostało z tej miłości, a przynajmniej z miesiąca miodowego. Według TMZ kłótnia o pieniądze sprawiła, że J. Lo i aktor nie rozmawiają ze sobą. W dodatku Lopez złożyła pozew rozwodowy dokładnie w drugą rocznicę ślubu! Tego bardziej uroczystego, drugiego, a nie pierwszego w Las Vegas. Tak, jakby chciała zemścić się za kupno domu w jej urodziny. Wiadomo też, że Lopez zrzekła się alimentów i poprosiła sędziego o odmowę przyznania takich alimentów mężowi.

Jennifer Lopez i Ben Affleck. Ślub, historia miłości, poprzedni partnerzy

Jennifer Lopez i Ben Affleck odnowili romans po 17 latach od pamiętnego zerwania zaręczyn na kilka dni przed ślubem. 16 lipca 2022 roku wzięli ślub w Las Vegas, 20 sierpnia bardziej uroczysty w Riceboro w stanie Georgia. Dla J Lo to czwarte małżeństwo, dla Afflecka drugie. Piosenkarka i gwiazdor Hollywood pierwszy raz byli parą w latach 2002-2004. Potem każde z nich pospiesznie wzięło ślub z kimś innym. Ben Affleck w 2005 roku ożenił się z aktorką Jennifer Garner. Ma z nią trójkę dzieci, para rozwiodła się w 2018 roku z powodu licznych uzależnień i niewierności Afflecka. Z kolei Jennifer Lopez pospieszyła się wtedy jeszcze bardziej i już w 2004 roku była żoną Marca Anthony'ego. Rozwiodła się z nim w 2014 roku. Był to jej trzeci mąż, poprzedni to Cris Judd (od 2001 do 2003) i Ojani Noa (od 1997 do 1998). W 2021 roku zerwała zaręczyny z baseballistą Alexem Rodriguezem po tym, jak pojawiły się pogłoski o tym, że zdradzał ją z gwiazdką reality show "Southern Charm".

