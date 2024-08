Przyjaciele ujawniają szokujące kulisy rozwodu J. Lo! "Potrójny d... Jest upokorzona"

Przyjaciele Jennifer Lopez dosadnie o Benie Afflecku! "To potrójny d..ek. Ona jest wściekła. On ją upokorzył"

Plotki o kłopotach małżeńskich Jennifer Lopez i Bena Afflecka krążą od kwietnia. Para była widziana razem pod koniec marca. W maju Affleck wyprowadził się do wynajętego domu, potem zaczęto plotkować o tym, że małżonkowie sprzedają za 68 milionów dolarów wspólny dom w Beverly Hills, którego tak długo szukali. Lato spędzili osobno, urodziny Jennifer Lopez także odbyły się bez Afflecka. Teraz pojawiły sie nowe doniesienia! "Page Six" dotarł do chcących zachować anonimowość znajomych Jennifer Lopez, którzy powiedzieli w dosadnych słowach, co myślą o Benie Afflecku. "Nikt, poza matką [Lopez], nie lubi Bena Afflecka. To potrójny d..ek” – Ona jest wściekła. On ją upokorzył. To on zainicjował powrót do siebie po latach” - powiedzieli dziennikarzom. Parę dni temu gruchnęła jeszcze inna wiadomość o nadchodzącym rozwodzie gwiazdorskiej pary. Papiery rozwodowe Jennifer Lopez i Bena Afflecka są już gotowe - ujawnia "Daily Mail". Nie zostały jeszcze złożone w sądzie, jednak sprawa jest przesądzona. Według informatorów portalu, podobno rozlicznych, kroplą, która przelała kielich goryczy było coś, co mąż zrobił J.Lo w jej 55. urodziny. To był dla niej cios!

„Sfinalizowali dokumenty rozwodowe miesiąc temu, ale czekają na odpowiedni moment, aby je złożyć”

Co się stało? Otóż Według informatorów "DM" Ben Affleck w same urodziny Jennifer Lopez kupił nowy dom tylko dla siebie. To warta 20,5 miliona dolarów rezydencja w w Pacific Palisades. Przyjaciele Lopez twierdzą, że ten nagły zakup w dniu jej urodzin był dla niej „ciosem w serce” i teraz jest już pewne, że ostatnia szansa dana temu małżeństwu została pogrzebana. „Sfinalizowali dokumenty rozwodowe miesiąc temu, ale czekają na odpowiedni moment, aby je złożyć”, twierdzi jedno ze źródeł bliskich parze. „Wtedy opublikują wspólne oświadczenie, w którym powiedzą, jak bardzo się kochają i jak walczyli, aby to zadziałało, ale nie udało im się to. Szczerze mówiąc, ostatecznie nie mogli znaleźć kompromisu. To, co mieli wcześniej, odeszło i oboje to zaakceptowali.

Jennifer Lopez i Ben Affleck. Ślub, historia miłości, poprzedni partnerzy

Jennifer Lopez i Ben Affleck odnowili romans po 17 latach od pamiętnego zerwania zaręczyn na kilka dni przed ślubem. 16 lipca 2022 roku wzięli ślub w Las Vegas. Dla J Lo to czwarte małżeństwo, dla Afflecka drugie. Piosenkarka i gwiazdor Hollywood pierwszy raz byli parą w latach 2002-2004. Potem każde z nich pospiesznie wzięło ślub z kimś innym. Ben Affleck w 2005 roku ożenił się z aktorką Jennifer Garner. Ma z nią trójkę dzieci, para rozwiodła się w 2018 roku z powodu licznych uzależnień i niewierności Afflecka. Z kolei Jennifer Lopez pospieszyła się wtedy jeszcze bardziej i już w 2004 roku była żoną Marca Anthony'ego. Rozwiodła się z nim w 2014 roku. Był to jej trzeci mąż, poprzedni to Cris Judd (od 2001 do 2003) i Ojani Noa (od 1997 do 1998). W 2021 roku zerwała zaręczyny z baseballistą Alexem Rodriguezem po tym, jak pojawiły się pogłoski o tym, że zdradzał ją z gwiazdką reality show "Southern Charm".

