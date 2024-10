Wlewam do torebki 100 ml tego płynu i zawiązuje. Słuchawka prysznicowa lśni bez kamienia oraz zacieków. Sposób na czyszczenie słuchawki prysznicowej

Poznałam sekret tureckich szwaczek na bardzo miękkie ręczniki. Wsyp 50 g tego, a do bębna pralki wlej płyn od babci. Pranie ręczników, by były mięciutkie

Dodaję 10 kropli do każdego prania zamiast płynu do płukania. Wyjmuję z pralki pięknie pachnące ubrania. Sposób na pachnące pranie

Kwiaty na cmentarz powinny być trwałe i mało wymagające. Rośliny, które ustawiamy na nagrobkach, różnią się w zależności od pory roku. Jesienią i zimą nie mamy tak dużego wyboru jak wiosną czy latem, ale to nie oznacza, że na nagrobki możemy położyć jedynie sztuczne kwiaty. Na rynku jest sporo roślin, z których można zrobić piękne stroiki, trzeba jedynie wiedzieć, po które kwiaty sięgnąć, by ładnie się prezentowały jesienią i zimą.

Nie tylko chryzantemy. Jakie kwiaty na cmentarz na 1 listopada? Oto rośliny odporne na mróz

Jesienią ozdabiamy groby naszych bliskich głównie donicami, w których rosną chryzantemy. To kwiaty, które od lat kojarzą się z 1 listopada na polskich cmentarzach. Jednak po chryzantemy można sięgnąć znacznie wcześniej. Rośliny kwitną także w październiku, a odpowiednio pielęgnowane wytrzymają do dnia Wszystkich Świętych. Kolejną rośliną, która świetnie sprawdzi się jako ozdoba na cmentarzu, jest wrzos. Krzewinka w doniczce może przetrwać nawet do pierwszych przymrozków. Jesienią warto udekorować nagrobki także marcinkami, które charakteryzują się białymi i różowymi kwiatami. Pięknie będą prezentowały się także dalie. Dobrym wyborem jest także kapusta ozdobna, która nie straci uroku nawet po przymrozkach. Będzie się prezentowała znacznie lepiej niż sztuczne kwiaty. Szczególnie jeśli chcemy podkreślić wyjątkowość listopadowego święta. Żywe rośliny zawsze wyglądają bardziej uroczyście niż te z plastiku, a roślina, o której piszemy, jest niezwykle dekoracyjna. Największą ozdobę kapusty są jej liście o różnych barwach: zielonej, białej, żółtawej, różowej i ciemnofioletowej. Ponadto niektóre z nich są lekko postrzępione inne gładkie, dzięki czemu możemy stworzyć różnorodną kompozycję. Można je sadzić razem z wrzosami i chryzantemami. Poza tym doskonale sprawdza się w wiązankach. Jest wytrzymała i długo zachowuje urodę. W galerii poniżej znajdziesz różne kompozycje z kapustą ozdobną.

ZOBACZ TEŻ: Mieszam w proporcji 2:1 i usuwam mech z kostki na cmentarzu. Porządki na Wszystkich Świętych

Quiz o pogodzie w polskich przysłowiach. My zaczynamy, Ty kończysz. Bijemy brawo przy wyniku 7 na 10 Pytanie 1 z 10 W marcu jak… w garncu w grzańcu w kotle Dalej